Intimrasur für Boys: Die Trockenrasur!

Benutze einen guten Rasierer!

Benutze für die Trockenrasur am besten einen Akku-Rasierer speziell für Frauen. Denn Griff, Scherkopf und Langhaarschneider des Rasierers eignen sich von der Form her besser für die Problemzonen im Intimbereich (Hodensack und Penisansatz), als Rasierapparate für Männer. Alternativ kannst du auch den Rasierer nehmen, den du für deinen Bart benutzt. Achte aber drauf, dass der Scherkopf und die Scherfolie nicht alt sind, sonst wird die Rasur nicht gründlich und reizt deine Haut. Denn die Haut im Intimbereich ist viel empfindlicher als die in deinem Gesicht!

Weiter zu: Sorg für viel Licht!