Intimrasur für Boys: Die Trockenrasur!

Pass auf Hodensack und Penis auf!

Zieh deine Haut mit der einen Hand glatt, während du mit der anderen den Rasierer führst. Besonders wichtig ist das am Hodensack, da dort die Haut sehr runzlig ist. Ist deine Haut nicht so empfindlich, kannst du bei der Trockenrasur den Rasierer auch gegen die Haarwuchsrichtung bewegen. So wird die Rasur gleich gründlicher.

Vorsicht mit dem Langhaarschneider: Ziehst du die Haut bei der Rasur nicht glatt, kann es zu kleinen Verletzungen kommen. Ansonsten kannst du dich mit einem Trockenrasierer normalerweise nicht schneiden.

