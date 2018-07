Girls: Was tun, wenn's beim Sex so richtig wehtut?

Was tun, wenn's beim Sex so richtig wehtut?

Über die Schmerzen beim ersten Mal gibt's viele Gerüchte. Tatsache ist: Das erste Mal kann, muss aber nicht wehtun!

Wenn du noch Jungfrau bist:

Du schläfst das erste Mal mit deinem Freund und hast noch dein Jungfernhäutchen? Dann kann es einen kurzen stechenden Schmerz geben, wenn er seinen Penis in deine Scheide einführt. Das ist völlig normal und muss dich nicht beunruhigen. Der Schmerz beim Sex entsteht, weil dabei dein Jungfernhäutchen einreißt. Normalerweise lässt der Schmerz aber gleich wieder nach.

Wenn das Jungfernhäutchen nicht reißt:

Nur selten kommt es vor, dass das Jungfernhäutchen sehr fest ist und sich deshalb vom Penis nicht so leicht durchstoßen lässt. Probiert es dann nicht mit Gewalt! Bitte deinen Freund darum aufzuhören und lass dich von deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt untersuchen. Falls nötig, kann das Jungfernhäutchen dann mit einem kleinen Schnitt durchtrennt werden.

Blutet es immer beim ersten Mal?

Nein! Etwa ein Drittel der Mädchen berichtet, dass es beim ersten Geschlechtsverkehr überhaupt nicht geblutet hat. Und wenn doch, dann sind es meistens nur ein paar Tropfen. Da sich das Blut mit dem Scheidensekret vermischt und es rot färbt, sieht es aber oft nach mehr Blut aus, als es wirklich ist. Das Jungfernhäutchen muss nicht immer beim ersten Geschlechtsverkehr reißen! Bei manchen Frauen ist das Jungfernhäutchen sogar noch bis zur Geburt des ersten Kindes intakt.

Wichtig: Wenn beim ersten Mal die Schmerzen anhalten und es mehrere Stunden oder sogar noch am nächsten Tag blutet, dann hat das meistens nichts mit dem Einreißen des Jungfernhäutchens zu tun. Die Ursache ist dann fast immer, dass sich das Mädchen beim Sex verkrampft. Dabei zieht sich die Scheidenmuskulatur zusammen und die Scheide wird nicht feucht. Die Reibung des Penis an den empfindlichen Scheidenwänden ist dann so stark, dass es zu kleinen Rissen in der Schleimhaut kommt, die bluten können. Ein Besuch beim Frauenarzt ist aber nur dann notwendig, wenn die Blutung nicht aufhört.

