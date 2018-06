Fingern! Was genau Jungs dabei machen müssen!

Ob vor dem Sex oder beim Petting – gekonnte Berührungen mit den Fingern des Jungen an der Scheide der Freundin kurbeln die sexuelle Erregung richtig an. Doch woher soll ein Junge wissen, wie er das Mädchen fingern soll, damit es sich so richtig gut für sie anfühlt? Die Antwort ist einfach: Fragen, zeigen lassen oder ausprobieren! Nicht jeder ist so mutig seine Freundin zu fragen: "Zeigst du mir, wie du es magst?" Und nicht jedes Mädchen würde es dann unbefangen tun. Aber manche haben das Glück, mit diesem Thema offen umgehen zu können und bekommen auf diese Art die besten Tipps vom Partner.

Was, wenn ich nicht fragen mag?

Weil Fragen so schwerfällt, entschließen sich die meisten, es einfach zu probieren. Anfangs tastet man sich erst einmal langsam ran und merkt an den Reaktionen der Freundin, welche Berührungen sie besonders erregen.

Was mögen denn alle Mädchen?

Fest steht: Nicht jedes Mädchen steht auf dieselben Berührungen. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, bei denen Jungs nichts falsch machen können. Sanftes Streicheln an den Schamlippen und dem Kitzler ist für die meisten Mädchen sehr erregend.

Wichtig zu wissen ist: Die Vulva (Scheide) ist ein empfindsamer Bereich des Körpers. Und die Schleimhäute der Scheide können bei unsanften Berührungen schnell gereizt sein und wehtun. Deshalb ist Vorsicht angesagt: Lieber erstmal außen streicheln, anstatt gleich den Finger in die Scheide zu stecken. Denn das geht vielen Mädchen oft zu schnell!

Wie bring ich das Mädchen durch Fingern zum Orgasmus?

Die meisten Mädchen mögen es, wenn der Junge sich beim Petting oder Sex Zeit nimmt, damit sich das Mädchen beim Fingern voll und ganz entspannen kann. Doch nicht immer klappt es mit dem Orgasmus beim Fingern. Das muss aber nicht bedeuten, dass es sich für das Mädchen nicht trotzdem gut anfühlt. Manche Mädchen kommen schnell zum Orgasmus und andere brauchen etwas länger um herauszufinden, was sie beim Fingern besonders erregt und letztendlich zum Höhepunkt bringt.

Mädchen fingern: "Technik-Tipps"