Jeder Penis ist anders!

Wenn es um Penis (männliches Glied) und Hoden geht, macht der Vergleich mit anderen wenig Sinn. Denn obwohl alle Jungen das gleiche biologische Grundmuster haben, können die männlichen Geschlechtsorgane bei jedem Jungen anders aussehen und sich in Form, Länge und Dicke unterscheiden. Das zeigt auch die neue Penis-Galerie von Dr. Sommer: Jeder Penis sieht anders aus! Bei manchen Penissen kräuselt sich die Vorhaut spitz über der Eichel zusammen. Bei manchen Jungen ist die Vorhaut des Penis auch etwas kürzer. Ist ein Junge beschnitten, liegt die Penisspitze ganz frei. Natürlich ergeben sich dadurch Unterschiede, was das Aussehen angeht. Doch egal ob kurz, lang, dick, schmal - die Größe des Penis hat keine Auswirkungen auf den Sex! Denn die Vagina des Mädchens kann sich individuell an jeden Penis anpassen.

Die Größe des Penis verändert sich!

Wenn ein Junge sexuell erregt ist, wird sein Penis (männliches Glied) steif, denn es kommt zur stärkeren Durchblutung der Geschlechtsorgane:

Die neue Penis-Galerie

Die neue Penis-Galerie von Dr. Sommer zeigt dir, wie unterschiedlich Penisse aussehen können:

