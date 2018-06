Klein, groß, rund, spitz mit großen oder kleinen Brustwarzen - die Brüste sehen von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich aus. Oft sind Brust-Paare sogar unterschiedlich geformt und nicht gleich groß. Aber so ist das eben in der Natur! In der neuen Brüste-Galerie kannst du sehen, wie unterschiedlich Brüste ohne BH aussehen können.

Wann beginnen die Brüste zu wachsen?

Ab der Pubertät beginnt das Brustwachstum bei Mädchen. Bei einigen ist mit 12 Jahren das Wachstum voll in Gange. Bei anderen dauert es ein bis drei Jahre länger bis die ersten Rundungen an den Brüsten sichtbar werden. Wie groß sie werden können, liegt in den Erbanlagen eines Mädchens. Niemand hat einen Einfluss auf den Beginn des Wachstums und die spätere, natürliche Brustgröße.

Die neue Brüste-Galerie: So unterschiedlich können Brüste aussehen!

Leider ist es so, dass viele Mädchen ihre Brüste nicht schön finden. Das wäre sicher anders, wenn sie mit dem begeisterten Blick eines Jungen auf sich selber schauen könnten. Denn Jungen können sich für viele verschiedene Formen von Brüsten begeistern. Trotzdem möchte jedes Mädchen seinen Körper auch selbst schön finden und da ist es oft hilfreich zu sehen, dass andere Mädchen ganz ähnlich aussehen. Es ist okay, sich mit anderen Mädchen zu vergleichen. Vor allem, wenn ein Mädchen unsicher wegen der Entwicklung ihrer Brust ist. Deshalb kannst du in unserer neuen Brüste-Galerie schauen, wie unterschiedlich Brüste aussehen können.

