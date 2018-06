Brüste gibt es in allen Formen und Größen. Wie schnell sich deine Brüste entwickeln, wie groß sie werden und welche Form sie haben, ist bereits in deinen Genen festgelegt. Bei den meisten Mädchen sind sie mit 17 ausgewachsen.

Brüste gibt es in unterschiedlichen Formen!

Kleine Brüste

Sie werden oft unterschätzt, denn viele Frauen lernen kleinere Brüste erst als Erwachsene lieben, weil sie nicht so „hängen“ wie größere. Denn je mehr die Brüste wiegen, desto eher zieht die Schwerkraft sie nach unten. Falls dir ein A-Körbchen trotzdem mal zu wenig ist, kannst du deine Oberweite mit kleinen Tricks größer wirken lassen: Am einfachsten geht das mit Push-up-BHs! Der BH ist an den Rändern verstärkt, sodass die Brüste zusammen und nach oben gedrückt werden.

Große Brüste

Eine üppige Oberweite zieht oft die Blicke auf sich. Manchmal nervt das aber auch, wenn die Augen der Jungs immer dorthin wandern. Wenn du mal keine Lust darauf hast, kannst du deine Brüste mit einem Minimizer-BH etwas kaschieren. Denn der lässt deine Brüste bis zu zwei Nummern kleiner wirken. Möchtest du dein Dekolleté in Szene setzen solltest du darauf achten, einen gut stützenden BH mit breiten Trägern zu tragen.

Brust-Galerie: Schau, welche Unterschiede es gibt!

Hier kannst du dir anschauen, wie unterschiedlich Brüste und Brustwarzen bei Mädchen aussehen können, wie sie sich in Größe, Form und Färbung unterscheiden und welche Variationen es gibt.

Hinweis: Hinter dem folgenden Link sind nackte Körperteile abgebildet.

Galerie starten