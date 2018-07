Brüste oder Busen gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Es gibt große, kleine, spitze, runde und asymmetrische Brüste mit kleinen, großen, stehenden oder flachen Brustwarzen in unterschiedlichen Hauttönen. Keine Brust und kein Busen ist also gleich!

Der Beginn des Brustwachstums ist bei Jungen und Mädchen genauso genetisch festgelegt, wie das spätere Aussehen der Brüste nach der Pubertät. Wie und wann der Busen bei Mädchen wächst, kann also niemand wirklich beeinflussen. Doch nicht nur Mädchen beobachten die Veränderung ihrer Brüste genau. Auch die Jungen erleben, dass zu Beginn der Pubertät die Drüsen unter den Brustwarzen etwas anschwellen und berührungsempfindlich werden. Das ist bei männlichen und weiblichen Brüsten gleich, doch das gibt sich mit der Zeit wieder. Hier erfährst du mehr darüber, wie Brüste aussehen können und welche Fragen Jugendliche zum Thema Brüste haben. mehr