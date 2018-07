Blutet es immer beim ersten Mal?

Es ist ein weit verbreitetes Gerücht, dass es beim ersten Geschlechtsverkehr immer zu einer Blutung aus der Scheide kommt. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Bei ganz vielen Mädchen reißt das Jungfernhäutchen nämlich nicht ein, wenn der Penis zum ersten Mal in die Scheide eingeführt wird. Denn das Jungfernhäutchen hat eine natürliche und dehnbare Öffnung, die beim Sex nicht beschädigt werden muss. Es kann zwar zu einem kleinen Riss kommen, aber auch der blutet dann nur leicht und die Blutung lässt schnell nach, weil das Gewebe wieder verheilt. Viele Mädchen spüren nur einen kurzen Piks, sobald ihr Jungfernhäutchen gedehnt wird oder reißt.

Wichtig: Schlaft erst miteinander, wenn ihr beide total erregt seid – also sein Penis steif und deine Scheide feucht ist. Denn nur dann lässt sich der Penis leicht und ohne Schmerzen einführen. Nehmt euch deshalb viel Zeit für ein schönes Vorspiel oder helft mit etwas Gleitgel (gibt’s in der Drogerie) oder Spucke nach. In jedem Fall ist es gut, wenn vor allem der Junge beim ersten Mal vorsichtig vorgeht. Denn Schmerzen beim ersten Sex oder leichte Blutungen nach dem ersten Mal sind oft die Folge von zu schnellem Vorgehen beim Einführen des Penis. Tastet euch also erstmal langsam an das ungewohnte und neue Erlebnis heran, damit ihr an euer erstes Mal entspannt rangehen könnt.

Grundsätzlich gilt: Wenn’s trotzdem wehtut, hört sofort auf und versucht es lieber ein anderes Mal wieder.

Fühl dich sicher!

Je weniger Risiken du eingehst, desto besser kannst du dich beim ersten Sex entspannen. Spätestens wenn du das Gefühl hast, du könntest bald dein erstes Mal haben, solltest du dich über sichere Verhütungsmethoden informieren. Sprich am besten schon frühzeitig mit deinem Schatz darüber und lass dich von einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt beraten. Die meisten Jugendlichen setzen bei ihren ersten Malen auf Pille und Kondom – denn doppelt hält besser!

