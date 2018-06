Blasen: Was damit gemeint ist!

Was ist Blasen?

Wenn es offensichtlich um das Thema Sex geht und von „Blasen“ die Rede ist, sollte das niemand wörtlich nehmen. Denn dieser Ausdruck hat nichts damit zu tun, irgendwo hinein zu pusten oder blasen. Gemeint ist damit umgangssprachlich ganz einfach Oralsex beim Jungen.

Blasen: Die Stellung!

Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn ein Mädchen ihren Freund oral, also mit dem Mund, befriedigen möchte, bringt es sich am besten in eine bequeme Position, in der der Penis leicht mit dem Mund erreicht werden kann. Das geht zum Beispiel gut, wenn der Junge auf dem Rücken liegt. Das Mädchen kann dann ohne Verrenkungen den Penis mit dem Mund verwöhnen.

Blasen: Die "Technik"!

Viele Jungs erregt vor allem das Lecken , Saugen , Küssen und Lutschen am Penis . Einige Jungen bringt das sogar besonders schnell in Fahrt. Viele mögen es, wenn die Lippen der Freundin oder des Freundes den Penis umschließen und der Mund dabei auf und ab bewegt wird.

vor allem das , , und . Einige bringt das sogar besonders schnell in Fahrt. Viele mögen es, wenn die der oder des den und der dabei auf und ab bewegt wird. Das bevorzugte Tempo dieser Bewegungen ist bei jedem Jungen anders. Beim Blasen kann der Penis zusätzlich mit der Hand festgehalten und stimuliert werden, die Hoden gestreichelt oder leicht massiert werden. Jeder muss dabei herausfinden, was dem anderen gefällt und was für einen selber auch okay und angenehm ist. Denn Oralsex mag nicht jede/r gern.

dieser ist bei jedem anders. Beim kann der zusätzlich mit der und werden, die oder leicht werden. Jeder muss dabei herausfinden, was dem anderen gefällt und was für einen selber auch okay und ist. Denn mag nicht jede/r gern. Vorsicht ist mit den Zähnen angesagt! Leichtes Knabbern an der Eichel finden einige vielleicht ganz toll. Die Haut ist aber empfindlich . Also bitte nicht übertreiben.

ist mit den angesagt! an der finden einige vielleicht ganz toll. Die ist aber . Also bitte nicht übertreiben. Auch ein Orgasmus ist beim Oralsex möglich. Allerdings mögen es nicht alle, Sperma in den Mund zu bekommen. Wenn das nicht gewünscht ist, kann der Junge vor seinem Orgasmus ein Zeichen geben und dann seinen Orgasmus außerhalb des Mundes genießen.

Blasen: Sicherer Schutz!

Zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten kann beim Oralsex ein Kondom verwendet werden. Eine Schwangerschaft kann beim Oralsex jedoch nicht entstehen. Schwanger werden kann ein Mädchen nur, wenn Samenflüssigkeit an oder in die Scheide gelangt und das Mädchen nicht hormonell verhütet.

