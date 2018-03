Beim Sex den Penis richtig einführen - So geht's leicht!

Der Penis gleitet beim Sex nicht von allein in die Scheide. Wir zeigen, wer ihn wann am besten einführt und wie's einfach geht!

Zwei Drittel aller Jugendlichen sind vor dem Ersten Mal total nervös. Ein Drittel hat sogar Angst, sich dabei komplett zu blamieren.

Einer der Hauptgründe: Die Angst, sich beim Sex dumm anzustellen und den Penis nicht richtig in die Scheide einführen zu können.

Wer ist eigentlich dafür zuständig? Der Junge oder das Mädchen? Wie genau geht das? Und was ist, wenn das nicht richtig funktioniert oder wehtut?

Ich kann nicht in sie eindringen

Mache Paare haben beim ersten Sex Probleme. Gerade das Einführen des steifen Glieds, scheint Anfangs nicht so leicht. Manche Jungs und Mädchen berichten davon, dass der Penis sich nur wenige Zentimeter in die Scheide einführen lässt. Nun stellen sich Betroffene die Frage: Ist mein Penis zu groß? Ist die Scheide zu eng? Wie führt man den Penis in die Vagina richtig ein?

So klappt's mit dem Sex!

Wenn’s beim Einführen des Penis wehtut und er nur schwer oder gar nicht in die Scheide gleitet, liegt es vermutlich daran, dass die Scheidenmuskulatur des Mädchens angespannt war. Vielleicht war sie ein wenig nervös, mit den Gedanken woanders, oder es ging ihr einfach zu schnell ... An der Größe des Penis liegt es sicher nicht – und natürlich auch nicht an ihrer Scheide. Sprecht über euer Erlebnis und überlegt, woran es gelegen haben könnte. Vielleicht überlässt du beim nächsten Mal ihr den Zeitpunkt, sie spürt ja am besten, wann sie bereit dazu ist. Je besser ihr euch sexuell kennt, desto leichter klappt das Zusammenspiel.

Hier bekommst du alle Tipps:

» Wer macht's - Junge oder Mädchen?

» Wann geht's? Die körperlichen Voraussetzungen!

» Wenn's beim Einführen wehtut!

Den Penis einführen: Die häufigsten Fragen!

» Er kann nicht in mich eindringen. Ist meine Scheide zu klein?

» Das Einführen tut weh. Ist sein Penis zu groß?

» Er kommt nicht in mich rein. Liegt das am Jungfernhäutchen?

» Wie find ich den Scheideneingang?

» Kann ich beim Einführen den falschen Eingang erwischen?

» Warum komm ich in manchen Stellungen nicht in sie rein?

» Ich spür sie beim Einführen kaum. Ist mein Penis zu klein?