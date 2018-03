Dr. Sommer: So habt ihr den besten Sex!

Petting, Blasen, Lecken und natürlich Sex – wir erklären dir hier das kleine Einmaleins der Lust.

Sex: Mehr Spaß am Vorspiel! Bevor ihr richtigen (und den besten ;)) Sex habt, ist es wichtig, euch in Stimmung zu bringen. Achtet auf eine romantische Umgebung – und ansonsten „nur“ auf euch selbst.

Tipp 1 für mehr Spaß im Bett: der richtige Oralverkehr!

Sexy-Spaß Tipp für Oralverkehr bei Mädchen: Verwöhn sie mit dem Mund! Wie du den Dreh herausfindest und entdeckst, was deinem Schatz im Bett gefällt, erfährst du hier:

Lecken und Cunnilingus! Oralverkehr bei Mädchen!

Sexy Spaß Tipp für Oralverkehr bei Jungs: Boys lieben es, im Bett von ihrem Schatz mit dem Mund verwöhnt zu werden. Wie du ihm so richtig viel Spaß bereitest, erfährst du hier:

Diese 5 Fehler solltest Du beim Blowjob vermeiden!

Tipp 2 für mehr Spaß im Bett: Petting!

Lernt bei diesem schönen Liebesspiel euch und eure Körper kennen – und habt dabei noch richtig viel Fun! Hier geht’s zur sexy Anleitung:

So geht Petting!

Tipp 3: Mehr Spaß beim Sex!

Du hast längst mit deinem Schatz darüber gesprochen, die Verhütung ist geklärt, und ihr beide euch total darauf? Perfekt, dann steht eurem schönsten Sex ja nichts mehr im Wege!

Für Mädels: Vor lauter Erregung kannst du es kaum noch erwarten, ihn in dir zu spüren? Dann hilf deinem Freund ein bisschen und führ seinen steifen Penis vorsichtig in deine Scheide ein. Wenn du bei Sex feucht bist, flutscht es geschmeidiger, sonst helft mit Spucke oder einem kondomfreundlichen Gleitmittel nach. Dein Freund kann jetzt langsam mit kleinen Bewegungen in dich reingleiten. Genieß jetzt das Gefühl, dass dein Schatz dir so nah ist.

Für Jungs: Das Kondom sitzt? Dann führ deinen Penis behutsam in die Scheide ein. Falls alles okay ist und deine Freundin keine Schmerzen hat, wenn du dich in ihr bewegst, kannst du dein Tempo beim Sex langsam steigern. Dieses Gefühl sorgt für großen Spaß! Möglicherweise hast du sehr schnell einen Samenerguss, weil dich die Lust überrollt. Um das zu vermeiden, sind Stellungen gut, bei denen du auf dem Rücken liegst.

Hier findest du alle Tipps, für die schönsten Stellungen beim Sex:

