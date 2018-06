An DIESEN 7 Anzeichen merkst du, dass ER auch etwas von DIR will!

Du bist bis über beide Ohren in deinen Schwarm verliebt - weißt aber nicht, ob dein Schwarm genauso fühlt? Schluss mit der Unsicherheit: Wir verraten dir, welche Anzeichen dafür sprechen, dass er total in dich verknallt ist.

Mag er Dich? 7 Anzeichen, die es verraten:

1. Augenkontakt

Wer dir lange in die Augen schaut, hat Interesse an dir. Allerdings: Einige Jungs sind zu schüchtern, um den Blickkontakt zu halten. Wenn ein schüchterner Junge direkt verlegen zur Seite oder auf den Boden guckt, ist das auch ein positives Zeichen! Wenn er kein Interesse an dir hat, wird er desinteressiert wegschauen oder in die Leere starren.

2. Körpersprache

Lehnt er sich beim Reden zu dir rüber? Zeigt sein Körper in deine Richtung? Dann ist ihm deine Gegenwart angenehm und er hat Interesse an dir! Verschränkt er seine Arme vor dem Körper und dreht sich immer wieder weg von dir? Das kann kein gutes Zeichen sein: Das ist manchmal ein Zeichen der Ablehnung.

3. Nervosität, Teil I

Das kennst du sicherlich: Wenn man vor einem tollen Typen steht, fällt das Reden plötzlich schwerer, die Handflächen schwitzen und man hat Angst, etwas falsches zu sagen. Achte einfach auf deinen Schwarm: Geht es ihm genau so, wenn er dir gegenübersteht? BINGO! Da ist einer wohl schwer in love ...

4. Nervosität, Teil II

Du bist dir unsicher beim letzten Punkt? Dann achte zusätzlich auf folgende Merkmale: Zupft er an seinen Klamotten rum? Fährt er sich permanent durch die Haare? Alles, was er tut, um seinen Look "nachzubessern", ist ein gutes Zeichen: Er will dir gefallen und sich von seiner besten Seite zeigen!

5. Berührungen

Streift seine Hand immer wieder deine? Berührt er beim Reden deinen Arm oder legt er eine Hand auf deine Schulter? Herzlichen Glückwunsch: Der Typ scheint dir wirklich verfallen zu sein! Denn die meisten dieser Berührungen finden unbewusst statt - sie beweisen, dass er EHRLICHES Interesse an dir hat!

6. Komplimente

Hier musst du vorsichtig sein: Ein platter Anmachspruch ist KEIN echtes Kompliment! "Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben?" ist absolut austauschbar und kann jedem Mädchen gesagt werden. Wenn er allerdings z.B. bemerkt, dass deine blauen Augen einen leichten Grünstich haben und er das irgendwie richtig mysteriös und hübsch findet, weißt du, dass er es ernst meint - und sich für dich interessiert!

7. Wartezeit

Wenn der Typ wirklich etwas von dir will, geht er NICHT gleich ins Bett mit dir. Im Gegenteil: Er tut dir zu Liebe erst einmal all die Dinge, die dir am Anfang helfen, Vertrauen aufzubauen: Stundenlanges Reden, Händchenhalten, Kuscheln. Viel Spaß dabei ;-)

