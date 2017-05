In diesem Monat haben die meisten Menschen Geburtstag!

Die meisten Geburten in Juli, August und September!

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen der Harvard Universität haben die meisten Menschen weltweit in den Monaten Juli, August und September Geburtstag. Die logische Schlussfolgerung für dieses Ergebnis: Wenn es draußen so richtig kalt und ungemütlich ist, machen es sich Pärchen wohl am liebsten kuschelig und arbeiten an ihrem Familienzuwachs.

An diesem Tag haben die meisten Menschen Geburtstag!

Und an welchem Tag wurden nun die meisten Menschen geboren? Es ist der 16. September! Na, hast Du auch an diesem Tag Geburtstag? Wenn ja, schreib es mal in die Kommentare.