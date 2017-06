Diese Sternzeichen können am besten küssen

Küssen ist für viele Menschen in einer Beziehung noch wichter, als Sex. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Paare KUSSTECHNISCH auf einer Wellenlänge sind. Zu feucht, zu schlabberig, zu wild... wenn die Küsse so gar nicht stimmen, hält die Beziehung oft nicht lang.

Ob einem die Küsse des anderen gefallen findet man nur heraus, wenn man ihn oder sie küsst. Oder gibt es noch eine andere Methode? Ja.

Ab jetzt fragst Du einfach nach dem Sternzeichen... angeblich gibt es nämlich 5 Sternzeichen, die das Küssen am besten drauf haben.

Welche Sternzeichen das sind, erfährst Du im VIDEO:

PS.: Video bitte nicht zu ernst nehmen. Auch alle anderen Sternzeichen können natürlich hervorragende Küsser sein! :-*