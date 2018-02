Diese Stars kommen nach Deutschland!

Madison Beer, 5 Seconds Of Summer, Harry Styles – im März kommen wieder einige Superstars nach Deutschland! Wann und wo du deine Lieblingsstars im März live sehen kannst – wir haben dir alle Termine zusammengefasst!

Madison Beer

Bekannt geworden ist Madison Beer durch einen Tweet von Justin Bieber! Jetzt kommt die US-Sängerin zum ersten Mal für Konzerte nach Deutschland. In folgenden Städten hast du die Chance dabei zu sein:

Di, 13.03.18, Berlin, BI NUU

Mi, 14.03.18, Frankfurt, Zoom

Fr, 16.03.18, Hamburg, Indra

Sa, 17.03.18, Köln, Luxor

5 Seconds Of Summer

Drei Jahre nach ihrem letzten Album „Sounds Good Feels Good“ feiern 5 Seconds Of Summer mit ihrer neuen Single „Want You Back” gerade ihr Comeback! Und deshalb kommen die Australier sogar in wenigen Wochen nach Deutschland! In Köln spielen 5SOS eine exklusive Show!

Sa, 24.3.18, Köln, Gloria

Harry Styles

Mit seinem Debüt-Album geht Harry Styles auf große Arena-Tour in Deutschland. Mit dabei hat der Ex-One-Direction-Star natürlich auch seine Hits „Sign Of The Times“ und „Sweet Creature“.

Sa, 24.03.18, Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

So, 25.03.18, Hamburg, Barclaycard Arena

Di, 27.03.18, München, Olympiahalle München

Do, 05.04.18, Mannheim, SAP Arena

Lina

Mit ihrer „Fan von Dir“-Tour ist „Bibi & Tina“-Star Lina gerade in ganz Deutschland unterwegs. Wer die Sängerin und Schauspielerin live erleben möchte, hat im März folgende Möglichkeiten dazu:

So, 04.03.18, Saarbrücken, Garage

Di, 06.03.18, Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

Mi, 07.03.18, Frankfurt, Batschkapp

Di, 13.03.18, Dresden, Alter Schlachthof

Mi, 14.03.18, Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

Do, 15.03.18, Hamburg, Grosse Freiheit 36

Sa, 17.03.18, Münster, Jovel Music Hall

So, 18.03.18, Berlin, Columbiahalle

Di, 20.03.18, Dortmund, Phoenixhalle

Mi, 21.03.18, Köln, Live Music Hall

Lukas Rieger

Mit seinem neuen Album “Code” geht Lukas Rieger auf große Deutschland-Tour! In folgenden Städten kannst du den Social-Media-Star live erleben:

Sa, 03.03.18, Leipzig, Täubchenthal

So, 04.03.18, Hamburg, Grosse Freiheit 36

Di, 06.03.18, Köln, E-Werk Köln

Do, 08.03.18, Oberhausen, Turbinenhalle 2

Sa, 10.03.18, Erfurt, HsD (Gewerkschaftshaus)

So, 11.03.18, Stuttgart, LKA-Longhorn

Mo, 12.03.18, München, Muffathalle

Fr, 16.03.18, Frankfurt, Batschkapp

Soy Luna

Der "Soy Luna“-Cast kommt nach Deutschland! Das ist deine Chance, deine TV-Lieblinge Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli und Co. live auf der Bühne zu erleben!