Die Wollnys: Silvia möchte noch mehr Kinder!

Von ihren Kindern bekommt die Vollblut-Mutter dennnoch nicht genung. In einem Interview mit Promiflash erklärte die XXL-Mutter jetzt sogar, dass sie sich noch mehr Kinder vorstellen könne. "Da kann man eigentlich nie die Nase von voll kriegen, weil Kinder, die da sind, eben auch ganz einfach Spaß bereiten!", verriet die 52-Jährige. Ein weiteres Geschwisterchen für Sarafina, Estefania, Calantha & Co. scheint also nicht ausgeschlossen...

An der Namensfindung sollte die Kinderplanung jedenfalls nicht scheitern: "Es sind noch einige außergewöhnliche Namen in petto, aber die halten wir mal zurück, weil bei uns die Hoffnung nie stirbt", gibt sie sich geheimnisvoll.

Ist Silvia Wollny schon schwanger?

Von einer Schwangerschaft ist in dem Interview noch nicht die Rede, aber das kann ja noch kommen. Offenbar würde sich Siliva Wollny über Nachwuchs freuen. Wir sind gespannt, ob sich die Wollnys in der kommenden Zeit noch vermehren...

Spannende Fakten über "Die Wollnys":