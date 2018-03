Die Wahrheit über Mike Singer und Musical.ly-Star Lena

Großer Aufruhr um Mike Singer! Auf Instagram sind plötzlich Bilder des "Deja Vu"-Sängers und Musical.ly-Twin Lena, von Lisa und Lena aufgetaucht. Fan-Pages reposteten die Fotos und spekulierten, ob die beiden ein Paar sind. Wir haben mit Mike und seinem Management gesprochen.

Sind die Bilder von Mike Singer und Lena echt?

Viele Fans fragen sich, ob die Fotos von Mike Singer und Lena, ein Zwilling der Musical.ly-Twins Lisa und Lena, echt sind. Klare Antwort: Ja! "Das sind tatsächlich schon sehr alte Bilder", erklärt sein Manager gegenüber BRAVO, "Sie sind eineinhalb bis zwei Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden kurz ein Paar." Aktuell sind die Bilder also nicht und auch mit der plötzlichen Veröffentlichung hätte keiner gerechnet …

Sind Mike und Lena immernoch ein Paar?

Auf diese Frage antwortete Mikes Management: "Die Bilder sind nicht aktuell. Somit sind die beiden kein Paar mehr. Wir wünschen beiden weiter viel Erfolg und nur das Beste." Ehrliche Worte, auf die Fans sicher schon lange gewartet haben. Viele aus #TeamSinger ärgern sich, dass ihnen ihr Idol Mike die Beziehung verschwiegen hat, aber mal ehrlich: Es ist schwierig in der Öffentlichkeit über seine Gefühle zu sprechen und es gibt Dinge, die man vielleicht lieber für sich behalten will, um Hate und zu hohe Erwartungen zu vermeiden. Es gibt also keinen Grund sich darüber zu ärgern oder Mike und Lena Vorwürfe zu machen.

Wir verstehen das und hoffen, dass sowohl Mike, als auch Lena nach vorne schauen können und sich nicht zu sehr von dem Hate beeinflussen lassen!