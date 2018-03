We love cats: Vorhang auf, für die coolsten Instagram-Katzen! Bei diesen 6 Insta-Cats ist tierisch was los :) Egal ob Beauty-Mieze, Chill-Cat oder Hipster-Kater – diese Cat-Fluencer erobern die Herzen im Sturm! Miau!

@cobythecat: Beauty-Kater Coby ist ein echter Posing-Pro

Ein Beitrag geteilt von Coby The Cat (@cobythecat) am Mär 1, 2018 um 9:42 PST

FOLLOWER: 1,2 Milllionen kriegen gar nicht genug von @cobythecat.

MARKENZEICHEN: Weißes Fell, blaue Augen – wow! Fest steht: Diese Augen können garantiert nicht lügen.

HOBBYS: Der hübsche Kater ist natürlich mit Fellpflege und gut aussehen beschäftigt, aber auch mit auf der Lauer liegen und auf den großen Auftritt warten.

SCHAU'S DIR AB: Setz dich perfekt in Szene wie Coby. Dabei gilt es nur, den richtigen Moment abzuwarten.

@venustwofacecat: Eine Katze, zwei Gesichter ;)!

Ein Beitrag geteilt von Venus the Two Face Cat (@venustwofacecat) am Okt 30, 2017 um 6:31 PDT

FOLLOWER: 1,4 Millionen sind fasziniert von @venustwofacecat.

MARKENZEICHEN: Hier kommt Venus – die Wonder Woman der Insta-Kätzchen. Miau! Das Samtpfötchen zeigt gern seine zwei Seiten – und die sind auch sofort sichtbar!

HOBBYS: Leute irritieren, Streichel­einheiten kassieren und einzigartig sein.

SCHAU'S DIR AB: Versuch, die Dinge von zwei Seiten zu sehen, der Doppel-Look im Gesicht von Venus gibt den Anstoß!

@hosico_cat: Frechdachs Hosico stellt die Wohnung auf den Kopf

Ein Beitrag geteilt von Hosico Cat (@hosico_cat) am Nov 20, 2017 um 12:32 PST

FOLLOWER: 812.000 beobachten, was @hosico_cat so anstellt.

MARKENZEICHEN: Schreckhafter Blick und Flausch-Fell à la Garfield, dem lustigsten orangfarbenen Kater der Welt.

HOBBYS: Sich in den kleinsten Kartons und Boxen verstecken, die es gibt. Und: das Zuhause auf den Kopf stellen. ;-)

SCHAU'S DIR AB: Ständig was Neues austesten und sich auch mal trauen, etwas auszuprobieren, was im ersten Moment unmöglich scheint. Auf ins Abenteuer! :-)

@hamilton_the_hipster_cat: cool, cooler, Hamilton!

Ein Beitrag geteilt von - Hamilton The Hipster Cat - (@hamilton_the_hipster_cat) am Sep 19, 2017 um 7:01 PDT

FOLLOWER: 805.000 Katzen-Fans folgen @hamilton_the_hipster_cat – kein Wunder bei so viel Coolness!

MARKENZEICHEN: Hip, hipper, Hamilton the Hipster! Durch den witzigen Bart scheint der Kater ein Dauergrinsen aufzusetzen. Fantastisch!

HOBBYS: Wer so cool aussieht, braucht kein Hobby. Anwesend sein? Reicht völlig.

SCHAU'S DIR AB: Punkte mit Lässigkeit! Beobachte und lass erst mal die anderen machen, bevor du aktiv wirst!

@fitzroy_the_cat: Gechilltester Kater der Welt

Ein Beitrag geteilt von FitzRoy, the Cat in the Bowl (@fitzroy_the_cat) am Jan 11, 2018 um 1:04 PST

FOLLOWER: 17.800 bewundern Chill-Kater @fitzroy_the_cat.

MARKENZEICHEN: Knuffiger Chill-Look und putzig zusammenge­kniffene Augen.

HOBBYS: Es sich in der Lieblings-Schale bequem machen und natürlich abhängen und angeschmachtet werden.

SCHAU'S DIR AB: Probier’s mal mit Gemütlichkeit! Fitzroy ist darin Profi. Außerdem kannst du, wenn eine Sache richtig gut ist, ruhig daran festhalten.

@choupettesdiary: Karl Lagerfeld verwöhnt seine Katzenlady

Ein Beitrag geteilt von Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) am Jan 31, 2018 um 3:12 PST

FOLLOWER: @choupettesdiary hat 109.000 Abonnenten.

MARKENZEICHEN: Ihr berühmtes Herrchen, das ist nämlich niemand Geringeres als der berühmte Modeschöpfer Karl Lagerfeld.

HOBBYS: In stylischen Designertaschen durch die Gegend getragen und verwöhnt zu werden.

SCHAU'S DIR AB: Ein kurzer Blick und schon schaffst du es, andere um den Finger zu wickeln. Nicht übertreiben! ;-)

Cats are cooler than people ...