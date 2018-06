Die schönsten Liebesgedichte!

Du bist verliebt und willst deinem Schatz sagen, wie viel er dir bedeutet? Das du ständig an ihn denkst und ihn ganz doll vermisst, wenn er nicht da ist? Oder deiner BFF erklären, wie lieb du sie hast? Dir fehlen aber irgendwie die richtigen Worte? Hier kommt wunderschöne, romantische Poesie. Egal ob per WhatsApp, per Mail oder mit einem selbstgeschriebenen Liebesbrief - Liebesgedichte kommen sicher gut an!

Für immer

Liebesgedichte gibt´s wie Sand am Meer,

doch keines drückt es aus so sehr,

was ich für Dich so alles hege,

und das so lange ich noch lebe!

So muss ich dir halt selber eins schreiben,

ich versuche auch nicht zu übertreiben,

um dir zu sagen, was du für mich bist,

damit du das auch nie vergisst!

Du bist für mich der größte Held,

der schönste Mann auf dieser Welt!

Ich möchte für immer mit dir zusammen sein,

und nie wieder mich fühlen allein!



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Deine Stimme

Ich habe noch nie Deine Stimme gehört,

wie sie wohl klingt,

wenn sie ewige Liebe schwört?

Wie sieht es wohl aus, Dein Gesicht, Dein Lächeln,

wenn Deine Augen von Zärtlichkeit sprechen?

Ich würde so gern alles von Dir wissen

und liebevoll Deine Lippen küssen,

die mich immer zum träumen bringen.

Wie würde dann wohl Deine Stimme klingen?

¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Tränen, die sagen

Tränen, die sagen,

ich kann nicht mehr.

Tränen, die sagen,

ich will nicht mehr.

Tränen, die Adieu sagen.

Doch schau sie Dir an,

es sind auch Tränen, die sagen:

Ich brauche dich!!

¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Man findet die Liebe,

wenn man nicht nach ihr sucht.

Schon manchen hat sie

mit ihrem Charme verflucht.

So sehr ich auch achtgab,

ihr Fluch traf auch mich

und als Ziel meiner Liebe

wählte er Dich.

(Cornelia Sander)

¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Unser Liebesspiel

Mit einem Koffer ohne Geld,

möcht ich mit dir rund um die Welt,

bauen uns eine neue Zukunft auf,

und lassen unsrer Liebe freien Lauf,

Spielen, essen, trinken toben

und werden uns dann noch verloben.

An einem ruhigen, schönen Ort,

geben wir uns dann das Ja-Wort.

Kinder werden wir später kriegen,

und diese wie uns selber lieben.

Gemeinsam alt werden ist das Ziel,

lass es beginnen, unser Liebesspiel!



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Suche nach Liebe

Für wen bist Du wichtig, für wen bedeutest Du was?

In wirklich harten Zeiten sieht man das.

Man sieht die all die Lügen, aber auch jene Menschen

die sich um Dich sorgen und die für Dich kämpfen.

Oft ist es nicht leicht, die Wahrheit zu finden,

wenn Hoffnung und Kraft mit der Zeit langsam schwinden.

Doch höre nicht auf die Liebe zu suchen, zu keiner Zeit!

Denn meine Liebe für Dich ist für die Ewigkeit.



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Wie die wahre Liebe ist!

Wenn es einen Menschen gibt

der dich nimmt wie du bist,

und immer zärtlich zu dir ist,

der kein anderes Denken stört und auch gerne deine Meinung hört,

der dich achtet und versteht und alle Wege mit dir geht,

der ohne Lügen oder List stets aufrichtig und ehrlich zu dir ist,

der das Gute in dir baut und dir grenzenlos vertraut,

der mit seinem Kummer zu dir eilt und deine Sorgen mit dir teilt,

bist du mal traurig oder verstimmt,

der dich dann auch in seine Arme nimmt,

der sich auf's Wiedersehen freut und dich zu lieben nie bereut,

der ist dein wahrer Freund für dich, darum lasse auch ihn nie im Stich.



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Ich sitze hier...

Ich sitze hier,

seh' zum Fenster raus,

die Sonne lacht.

Ich hoffe

sie scheint auch dort,

wo du bist.



Jeder Strahl soll dir

eine Berührung

von mir sein,

dir zeigen,

wie sehr ich dich liebe.



Ich sitze hier

am geöffneten Fenster,

die Vögel singen,

die Sehnsucht nach dir wächst.

Wo immer du jetzt auch bist,

in diesem Moment,

ich wünsche mir von ganzem Herzen,

dass sie dir mein Liebeslied singen,

nur für dich geschrieben

zum Zeichen,

wie sehr ich dich liebe.

Ich sitze hier am Fenster

und sehe das Meer schimmern.

Weit draußen ist ein Boot

Wünschte ich könnte hin fliegen

und das Schiffchen

trüge mich zu dir.



Mein Engel ich liebe dich

und vermisse dich.

Jeder Tag ohne dich ist

ein verlorener Tag.

Danke für deine Liebe.

Du bist das Beste in meinem Leben,

meine Fassung,

mein Rohdiamant ...

Ich liebe dich.





¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Du

Es ist wahrscheinlich unbeschreiblich,

dieses Gefühl, dass ich für DICH empfinde.

Dieses Gefühl ist wahnsinnig intensiv.

So ein starkes Gefühl habe ich noch nie

empfunden, es ist einfach wunderschön!

DEINE Stimme ist so zärtlich,

sie wirkt beruhigend auf mich.

DU faszinierst mich total!!

Es ist, als ob ich im 7. Himmel schwebe,

DU gibst mir Geborgenheit.

Ich fühle mich wie ein Teil von DIR,

es ist, als ob wir füreinander

bestimmt wären.

Aber es scheint, als ob alles nur

ein schöner Traum wäre...



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Weil ich dich liebe

Weil ich dich liebe, bin ich des Nachts

So wild und flüsternd zu dir gekommen,

Und dass du mich nimmer vergessen kannst,

Hab ich deine Seele mitgenommen.

Sie ist nun bei mir und gehört mir ganz

Im Guten und auch im Bösen;

Von meiner wilden, brennenden Liebe

Kann dich kein Engel erlösen.

(Hermann Hesse)



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Du und ich

Ich schau in deine Augen

Und kann es nicht glauben.

Was ich dort sehen kann, umschließt mich wie ein Bann.

Sie sehen aus wie Sterne,

aus der Nähe und aus der Ferne.

Sie sind so schön und schmeicheln mir, genauso wie meine dir.

Deine Augen sind schön blau

Und deine Hände sind leicht rau.

Dein Blick jedoch ist ganz weich

Und ich schmelze bei ihm sogleich.

Somit gibt es viele Sachen,

die ich an dir mag.

Die mich glücklich machen,

jeden Tag für Tag.

Ich liebe dich

und du mich doch auch

Du weißt ich mag dich

Und ich weiß, dass ich dich brauch.

Ich würde für fast alles machen.

Die Hauptsache ist man kann darüber lachen.

Nicht bös und nicht Gemein

So möchte ich so soll es sein.



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Mit dir

Mit dir

Mit dir lachen

und den Frühling sehn.

Mit dir reden

und ein Stück gemeinsam gehn.

Mit dir hoffen

unsere Zeit geht nie vorbei.

Mit dir wissen

es gibt nur uns und wir sind frei.

Mit dir warten

auf das Ende unserer Nacht.

Mit dir lieben

bis das Gefühl uns schwindling macht.

Mit dir leben

für jeden Augenblick.

Nur mit dir.



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Wie hab ich nur

Wie hab ich nur die lange Zeit,

ohne Dich, weit und breit,

überstanden ohne große Wunden,

Wochen, Tage und auch Stunden?

Es war nicht einfach allein für mich,

die ganze Zeit, immer ohne dich!

Doch es ist nur endlich soweit,

du bist zurück, und wir zu zweit!

Seit du wieder bei mir bist,

ist mein Leben nicht mehr so trist!

Ich hoffe du bleibst jetzt für immer bei mir,

ich verspreche dir, ich auch bei dir!



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Das ist Liebe

Weißt du was man Liebe nennt?

Weißt du wie es ist, wenn jemand sein Herz verschenkt?

Weißt du wie es ist, wenn man jemand total gern mag?

Und vermisst, Tag für Tag?

Weißt du wie es ist, wenn man sich sehnt nach seinem Kuss?

und nur an die eine denken muss?

Ich weiß jetzt, was man Liebe nennt,

denn an dich hab ich mein Herz verschenkt.

Du bist die, die ich total gern mag.

Dich vermiss ich Tag für Tag!

Wie oft sehn' ich mich nach deinen Kuss?

Du bist die an die ich ständig denken muss!



¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸



Mein ewig’ Licht

Du bist mein Licht das ewig scheint,

ein Mensch der mit mir lacht und weint.

In hellen wie in dunklen Zeiten

möcht’ ich Dich stets und treu begleiten.

Ich kann die Liebe erst verstehen

seit wir den Weg zusammen gehen.

Ich lass’ dich niemals mehr allein,

denn ohne Dich will ich nicht sein…

(Klaus Enser-Schlag)

¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Die Blume der Liebe

Die Blume der Liebe ist von jeher die Rose.

Trotz ihrer Dornen wird sie geliebt.

Wie die Dornen der Rose zu manchen Zeiten

kann auch die Liebe Schmerzen bereiten.

Und doch – wie schön, dass es sie gibt.

(Anita Menger)

¸.•*(¸.•*´ ♥ `*•.¸)`*•.¸

Gute Nacht

Gute Nacht, mein kleiner Stern,

ich liebe Dich, ich hab’ Dich gern,

ich träum’ die ganze Nacht von Dir

und wünschte so, Du wärst bei mir.

(Gregor Birle)