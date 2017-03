Wie schön! Am 16. März kommt "Die Schöne und das Biest" in die deutschen Kinos. Wir durften den Film schon in der letzten Woche sehen und können Dir an dieser Stelle sagen, dass es sich definitiv lohnt ihn anzuschauen!

Passend zum Film gibt es jetzt auch das Musik-Video zu dem von Ariana Grande und John Legend gesungenen Titel-Song "Beauty and the Beast". Das Video ist seit einigen Stunden aufrufbar und hat schon jetzt mehr als eine Million Views. Unfassbar cool!

Du hast das Video noch nicht gesehen? Na dann wird es aber Zeit! ;)

Der neue deutsche Trailer ist da!

Der neue Trailer von "Die Schöne und das Biest" ist da und wie erwartet, lässt der die Vorfreude auf den Film noch mehr ansteigen! Ein großes Highlight: Am Ende kannst Du Ariana Grande und John Legend im Duett den Titelsong "Beauty and the Beast" singen hören - Gänsehaut!

In wenigen Wochen ist es so weit und der Film startet in den Kinos! Bis dahin schauen wir uns diesen schönen Trailer an!

Nur noch wenige Wochen, dann kommt "Die schöne und das Biest" (16. März 2017) in die deutschen Kinos! Inzwischen gibt es fast wöchentlich neue News, die unser Herz höher hüpfen lassen. Verschiedene Trailer, eine singende Emma Watson und Ariana Grande und John Legend, die angeblich den Soundtrack zum Film singen.

Und jetzt das: Der erste deutsche Trailer ist endlich da! Hier hören wir auch zum ersten Mal die Synchron-Stimme, die Emma alias Belle spricht. Passt wirklich perfekt! Oder was meinst Du? Schau Dir den am besten gleich an:

11. Januar 2017

Singt Ariana Grande den Soundtrack zum Film?

Nicht, dass "Die Schöne und das Biest" nicht sowieso schon das Potenzial hätte, DER Disneyfilm des Jahres zu werden. Aber nun wurde auch noch bekannt, dass Ariana Grande für den Soundtrack des Kinofilms mit Emma Watson verantwortlich sein wird. Mehr. Geht. Nicht!

Ariana Grande bestätigte die News auf ihre Art und Weise bei Instagram: Sie postete ein Foto im Aufnahmestudio mit einem Emoji, mit dem jeder Fan von "Die Schöne und das Biest" wohl etwas anfangen kann ;) (eine verwelkte Rose)

🥀 Ein von Ariana Grande (@arianagrande) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 14:50 Uhr

Wir freuen uns jetzt doppelt auf den neuen Disneyfilm! Die Schöne und das Biest kommt am 17. März 2017 in die deutschen Kinos.

09. Januar

Die Schöne und das Biest: So wundervoll singt Emma Watson!

Wusstest Du, dass Schauspielerin Emma Watson unfassbar gut singen kann? Also uns ist das definitiv entgangen. Bei "Harry Potter" kam es leider nie dazu, dass Hermine, Harry und Ron zusammen einen Song angestimmt haben.

Doch jetzt, wo wir Emma gehört haben, sind wir einfach nur total verzaubert! Disney hat auf der offiziellen Facebook-Seite jetzt einen kurzen Soundclip von "Something There" veröffentlicht, in dem wir sie in ihrer Rolle als Belle zum ersten Mal singen hören können.

Wir sind gerade echt total überrascht und drücken schon seit einiger Zeit immer wieder auf "Play". Natürlich haben wir den Ausschnitt für Dich hier eingebunden. Also schnell anhören, zurücklehnen und genießen!

Übrigens: In dem Disney-Zeichentrick-Film gibt es noch mehrere Lieder. Es ist also gut möglich, dass es nicht nur einen Part geben wird, in dem wir Emma alias Belle hören dürfen. . .

15. November 2016

Den Trailer zum Film musst Du gesehen haben!

Die Schöne und das Biest ist einer der besten Disney-Filme aller Zeiten. Wie auch schon beim Dschungelbuch, kommt nun eine Realverfilmung in die Kinos (17. März 2017). Emma Watson übernimmt dort eine Hauptrolle und lässt bereits im Trailer die Herzen aller Märchen-Fans höher schlagen.

Oben findet ihr den Trailer, der momentan das ganze Internet durchdrehen lässt, viel Spaß ;)