Die Pille danach: Last-Minute-Verhütung für den Notfall!

Ab welchem Alter bekommst man die Pille danach?

Die Pille danach ist auch für Jugendliche geeignet. Unter 14 Jahren bekommst Du sie normalerweise nur mit Zustimmung Deiner Eltern. Manchmal gibt es Ausnahmen. Mädchen über 14 Jahre bekommen sie normalerweise auch ohne Erlaubnis der Eltern nach einem kurzen Beratungsgespräch in der Apotheke.

Wichtig für das Beratungsgespräch zur Pille danach ist zu wissen, dass auch die rezeptfreie Pille danach erstattungsfähig ist. Frauen unter 20 Jahren müssen die Pille danach in der Apotheke erst mal selber bezahlen. Wenn sie sich vom Frauenarzt ein Rezept holen, bekommen sie das Geld mit dem Kassenrezept erstattet.

Wirkt die Pille danach immer?

Die Pille danach wirkt in etwa acht bis neun von 10 Fällen. Kurz vor dem Eisprung ist die Gefahr schwanger zu werden am größten. Mädchen, die dann die Pille danach nehmen, können Pech haben, dass sie nicht mehr wirkt. Da ein Mädchen nie genau wissen kann, wann es seinen Eisprung hat, sollte es auf jeden Fall Rücksprache mit dem Frauenarzt/der Frauenärztin halten!

Die Pille danach ist nur für den Notfall gedacht und nicht für die regelmäßige Anwendung geeignet! Sie wirkt nur NACH einer Verhütungspanne. Vor dem ungeschützen Sex eingenommen, hat sie nicht die gewünschte verhütende Wirkung. Also, einfach mal so nehmen, ist keine gute Idee. Am besten suchst du kontaktierst du einen Frauenarzt, wenn du die Befürchtung hast, dass du nicht oder nicht richtig vehütet hast und schwanger werden könntest. Er erklärt dir die Wirkungsweise genau, und auch, was du tun kannst, wenn sie nicht (mehr) hilft!

Wie muss man die Pille danach einnehmen?

Die Pille danach sollte so schnell wie möglich eingenommen werden. Jeder Tag zählt. Denn je eher sie eingenommen wird, desto besser kann sie wirken. Die Chancen eine Schwangerschaft zu verhindern sinken, je später die Pille danach eingenommen wird.