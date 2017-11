Die Lochis: So schafften sie es, an drei Orten gleichzeitig zu sein!

Wer die Lochis am Wochenende über Social Media verfolgt hat, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Roman und Heiko Lochmann haben es am Samstag geschafft, an drei Orten gleichzeitig zu sein. Wie?

Wenn wir sagen, die Lochis waren an drei Orten gleichzeitig, meinen wir natürlich nicht zu ein und derselben Zeit. Am Samstag war der Termin-Kalender der Jungs ganz schön vollgestopft mit tollen Terminen, von denen sie keinen verpassen wollten. Am Morgen starteten sie in Wien, um nach Dortmund zur Stylorama zu fliegen. Hier trafen Heiko und Roman ihre Fans und performten auf der Bühne.