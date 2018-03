Die Lochis: So klingt ihre neue Single "Lava"

Yeah – Die Lochis sind endlich mit neuer Musik zurück! Passend zum Start von "Let's Dance 2018" gibt es heute auch das neue Lied "LAVA" von den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann. Hier gibt's das brandneue Musikvideo für euch …

Die Lochis: Ihr neues Lied heißt "LAVA"

"Dieser Beat ist ein Monster" singen die Lochis in ihrem neuen Track "LAVA" und sie haben so Recht! Knapp ein Jahr ist es jetzt her, dass sie ihr Album "#Zwilling" veröffentlicht haben. Nach einer kurzen Social-Media Pause dieses Jahr, in der sie fleißig in Thailand am neuen Album gearbeitet haben, gibt es jetzt schon die neue Single "LAVA". Und wir haben extra für euch das Musikvideo aus Bangkok bekommen, schaut es euch an – es ist MEGA!

"Let's Dance" und neue Single: Die Lochis auf Erfolgskurs!

Heute Abend sind Heiko und Roman Lochmann um 20:15 Uhr in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" zu sehen. Dort treten die Zwillinge gegeneinander an! Wer wohl das Rennen machen wird? Schaltet ein! Um euch das Warten bis heute Abend zu verkürzen, könnt ihr ja ihren neuen Song in Dauerschleife hören. Hoffentlich ist das "Let's Dance"-Parkett heute Abend nicht auch aus LAVA …