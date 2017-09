Die Lochis sind jetzt ABOUT YOU Idols!

Idole sind die Lochis schon seit vielen, vielen Jahren. Was ganz neu ist: Sie sind es jetzt auch offiziell bei ABOUT YOU. In dem Online Shop zeigen Dir Roman und Heiko Lochmann ab sofort ihre Lieblings-Outfits!

DieLochis verarschen BRAVO! Du magst den Style von Roman und Heiko Lochmann? Und Du dachtest auch schon öfter, dass Du gern das coole Shirt von Roman oder die lässige Jeans von Heiko in Deinem Schrank hängen hättest? Wenn Stars und Idole nicht immer genau erklären, woher sie ihre heißen Teile haben, ist das manchmal eher schwierig zu realisieren. Für dieses kleine Problem gibt es zum Glück ja die sogenannten Idols, zu denen jetzt auch die Twins gehören. Die Lieblings-Klamotten von Roman und Heiko kannst Du hier sehen und auch direkt nachshoppen. Ziemlich cool oder? Und das dürfte nicht nur Euch Jungs happy machen. Auch Mädels haben etwas davon, wenn der Liebste einfach noch ein ganz bisschen stylisher wird 😉 Die Lochis Behind the Scenes! PR PR PR PR PR Die Lochis

Star News

Stars © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk VideoDays in Köln: Diese YouTuber kannst Du vor Ort treffen! Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!