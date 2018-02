Die Lochis: Roman und Heiko sind bei "Let's Dance" 2018 dabei!

Die Spekulationen um die Kandidaten für "Let's Dance" 2018 wurden in den letzten Wochen immer lauter. Jetzt können es auch die Stars Roman und Heiko Lochmann (18) herausschreien, denn die beiden werden tatsächlich das Tanzbein in der RTL-Show schwingen! Hättest Du jemals gedacht, dass die zwei mal in der Sendung sein werden?

Let's Dance 2018: Darum sind Roman und Heiko dabei!

Die Jungs freuen sich schon riesig auf die neue Staffel. Sie sehen das Tanz-Duell als große Herausforderung und wollen am Ende natürlich auch wissen, wer von beiden die bessere Figur auf dem Parkett macht. Wie "Promicabana" berichtet, beschrieb Heiko die ganze Sache bereits als "DIE Herausforderung" schlechthin und eine gute Möglichkeit, um seinen "Bruder fertig zu machen".

Und was sagt Roman dazu? "Für mich ist das hier etwas Neues und ich finde es mega aufregend mich dann zur Musik zu bewegen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf groovige Musik zu tanzen." Wie groovig es genau wird, werden wir dann ja bald im TV sehen. Die beiden sind übrigens die jüngsten Teilnehmer, die es je bei "Let's Dance" gab.

Wir sind wirklich gespannt und freuen uns, die Jungs bei den verschiedenen Tänzen zu sehen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass Roman und auch Heiko es ganz weit schaffen!!!

Let's Dance 2018: Das sind die Kandidaten!