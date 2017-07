Aber wird es am Ende wirklich ein Lochis-Eis geben? Denn wie ihr im Video vermutlich bemerkt haben, wird das Video von McDonald's gesponsert. Bis jetzt lässt sich schwer sagen, ob es sich um eine reine Werbeaktion der Fast Food Kette und damit um eine einmalige Aktion handelt, oder ob das Eis der beiden Brüder wirklich in die Filialen kommt. Der Menü-Manager erklärt jedoch, dass es die Möglichkeit gibt (sollte die Idee gut ankommen), dass es das von den Zwillingen kreierte Eis in den Läden zu kaufen gibt. Wir dürfen also gespannt sein. . .

Und eines steht fest: Da es eine Kreation von den Lochis ist, würde viele es auf jeden Fall essen. . . Und ihr? Schreibt es in die Kommentare!

Euer Henry (14)