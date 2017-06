Die Lochis: Heiko und Roman überraschen mit Sex-Geständnis!

Heiko und Roman Lochmann aka Die Lochis gehören zu den beliebtesten YouTubern Deutschlands. Vor allem ihre ehrliche und authentische Art macht die Zwillinge so sympathisch. Denn sie plaudern eigentlich über alle Themen ganz offen aus dem Nähkästchen. Erst vor einigen Woche sprach Heiko über ein Mädchen, das ihm sehr nahe steht. Ob die beiden in einer festen Beziehung sind, wollte er bislang nicht kommentieren. Über Roman's Beziehungsstatus ist auch weiter nichts bekannt.

Die Lochis sprechen über Sex!

Nun überraschen Die Lochis mit einem Sex-Geständnis: "Ich habe meinen Bruder tatsächlich noch nie erwischt“, verrät Heiko Lochmann im Interview mit "Promiflash". Und wie sieht es mit seinem Bruder aus? "Same, ich auch noch nicht“, so Roman. Die YouTuber sind gerade volljährig geworden und verstecken sich nicht mehr. "Ich meine, wir sind jetzt 18. Warum sollte man seinen Fans Sachen verschweigen bei solchen Fragen?“, so Heiko.

