X-Mas: Die coolsten Weihnachtslieder!

Damit wird das nächste Fest 'ne coole Party! Check hier die coolsten Weihnachtslieder von Justin Bieber und Co.

"Oh Tannenbaum", "Stille Nacht", schnaaaarch... Damit kann das Weihnachtsfest ja nix werden. Dabei gibt es so viele Weihnachtslieder, die echt mega sind! Entweder haben Stars sie in einer neuen, cooleren Version aufgenommen - oder deine Lieblinge haben selbst neue Weihnachtslieder erschaffen.

Check hier die coolsten Songs, die am heiligen Abend nicht fehlen dürfen!

Why Don't We - "Kiss You This Christmas"

Sia - "Santa's Coming For Us"

Straight No Chaser - "All I Want For Christmas Is You"

Pentatonix - "God Rest Ye Merry Gentlemen"

Kacey Musgraves - "Christmas Makes Me Cry"

Kylie Minogue - "At Christmas"

R. Kelly - "Home For Christmas"

Amy Grant - "Tennessee Christmas"

Little Mix - " Christmas (Baby Please Come Home)"

Ariana Grande - "Santa Tell Me"

Sarah Connor - "Christmas In My Heart"

Wham! - "Last Christmas"

Joey Heindle feat. Sebastian Deyle & Anthony Bauer Jr. - "Weihnachten ist wunderschön"

Justin Bieber - "Mistletoe"

Miley Cyrus - "Rockin' Around The Christmas Tree"

"Glee" - "Do They Know It's Christmas"

Christina Aguilera - "The Christmas Song (Chestnuts Roasting Over An Open Fire)"

All Time Low - "Merry Christmas, Kiss My Ass"

Britney Spears - "My Only Wish (This Year)"

Destiny's Child - "8 Days Of Christmas"

Colbie Caillat - "Christmas In The Sand"

The Killers - "Don't Shoot Me Santa"

Mariah Carey feat. Justin Bieber - "All I Want For Christmas"