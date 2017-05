Die BRAVO-Sport-Gerüchteküche

Kyle Walker (26) soll der neue Philipp Lahm werden! Die Bayern sollen bereits Interesse am Rechtsverteidiger von Tottenham Hotspur bekundet haben. Die Nordlondoner fordern angeblich 18 Millionen Euro Ablöse.

"Griezou" nach England?

Der nächste Mega-Transfer steht an: Antoine Griezmann (26) könnte der nächste Kohle-Coup von Manchester United sein. Angeblich sollen die Red Devils die Ausstiegsklausel des Franzosen ziehen, die sich Medienberichten zufolge zwischen 100 Millionen und 115 Millionen Euro liegt.

Auch Rafinha weg?

Im Sommer beendet FCB-Rechtsverteidiger Philipp Lahm seine Karriere. Nun meldet sich auch Rafinha (31), Lahms Back-Up auf der Position. In einem Interview mit einer englischen Zeitung bestätigte Rafinha, dass es Premier-League-Klubs gibt, die Interesse an einer Verpflichtung des Brasilianers zeigen.

Nächster Bubi zum BVB

Borussia Dortmund soll Interesse an Enes Ünal (19) bekundet haben. Der Türke steht zwar bis 2019 unter Vertrag bei Manchester City, war jedoch jetzt an Twente Enschede ausgeliehen. Eine Rückkehr nach Manchester gestaltet sich allerdings schwierig: Als Nicht-EU-Ausländer scheint es enorm schwer für Ünal, eine Arbeitserlaubnis in England zu erhalten.

Brandt bleibt

Julian Brandt (20) von Bayer Leverkusen wechselt in diesem Sommer nicht nach München. Grund: "Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst." Für Brandt sei es in der nächsten Saison sehr wichtig, weiter viele Spiele zu machen. "Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben", betont der Flügelspieler.

Diego Costa nach China

Der FC Chelsea verliert wohl wieder einen Spieler an das Reich der Mitte. Nach Oscar zeichnet sich auch ein Wechsel von Mittelstürmer Diego Costa (28) ab. Aber ein Pflaster gibt's für die Londoner: 90 Millionen Euro soll der Chinesische Klub Tianjin bereit sein, für den spanischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen! Übrigens: Costa würde in China ein Jahresgehalt von spekulierten 30 Millionen Euro bekommen – irre!

Ersatz: Morata

Antonio Conte, Trainer der "Blues", soll auch schon einen Costa-Ersatz im Kopf haben: Real Madrids Alvaro Morata (22). Nun – genug Geld wäre durch einen Costa-Verkauf sicherlich vorhanden!

Mega-Angebot für Rüdiger

Antonio Rüdiger (24) ist in der Serie A zum Stamm-Innenverteidiger eines Topklubs gereift. Klar, dass da auch Angebote anderer Klubs kommen – in dem Fall von Inter Mailand: 40 Millionen Euro sollen die Mailänder für den ehemaligen Stuttgarter bereit sein, auf den Tisch zu legen. Ob die Roma da widerstehen kann?

Verratti vor Wechsel

Der FC Barcelona soll an Marco Verratti (22) von Paris Saint-Germain interessiert sein. Der zentrale Mittelfeldspieler würde durch seine kreative, technische und passsichere Spielweise perfekt ins Mittelfeld der Katalanen passen. Obwohl Verratti selbst sagt, er fühle sich in Paris wohl, bekräftigt sein Berater immer wieder, dass der Italieners seine Zukunft wohl bei anderen Vereinen sehen könnte. Zu diesen Vereinen könnte Spekulationen zufolge auch der FC Bayern München gehören.

Wohin geht James?

Dass James Rodriguez (25) Real Madrid im Sommer verlässt, ist so gut wie sicher. Die Frage ist nur: wohin? Es soll vor allem zwei große Interessenten geben: Den FC Bayern und Manchester United. Konkreter wurde allerdings noch nichts.