Die Bachelorette: Sex hinter den Kulissen sorgt für Skandal!

Schock für die Bachelorette! Eigentlich sollten die Kandidaten der Kuppel-Show um das Herz von Jessica Paszka buhlen. Wie es aussieht, vergnügen sich einige der Herren aber lieber untereinander.

Schon vor der ersten Nacht der Rosen bei "Die Bachelorette" kam es angeblich zu Sex hinter den Kulissen. Ertappt wurde der bisexuelle Kandidat Julez: "Aus sehr, sehr sicherer Quelle weiß ich nämlich, dass Julez sich vor der ersten Nacht der Rosen mit einem anderen Kandidaten vergnügt hat! Durch einen der Kandidaten ist diese Info dann an Jessi gelangt, worauf Jessi Julez den ersten Abend fast gar niht beachtet und einfach rausgeschmissen hat", verrät ein Insider gegenüber "InTouch online".

Die Bachelorette scheint mit der Auswahl an Kandidaten bisher nicht so viel Glück zu haben. Der Sex hinter den Kulissen stellt nicht nur Julez in ein schlechtes Licht, sondern auch den anderen Kandidaten, der nicht ehrlich mit der 27-Jährigen ist. Julez stellte bereits im Vorfeld klar, dass er auf Frauen und Männer stehe. Die Person, mit der er sich angeblich vergnügte, tat dies jedoch (noch) nicht.

Somit spielt mindestens einer der Männer ein falsches Spiel bei "Die Bachelorette" und ist anscheinend mehr am Fame als an der großen Liebe interessiert. Ob Jessica Paszka den entsprechenden Kandidaten noch rechtzeitig enttarnen kann? Das erfahren wir jeden Mittwoch bei "Die Bachelorette" auf RTL.

