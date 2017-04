"Die Bachelorette" ist zurück! Nachdem RTL mit der Kuppelshow in diesem Jahr pausierte, geht es 2017 wieder mit der Männersuche weiter. Eine Singlelady hat dann wieder die Qual der Wahl und macht sich vor laufenden Kameras auf die Suche nach der großen Liebe. Und die Bachelorette steht auch schon fest!

Alle weiteren Infos gibts im Video!

Bachelorette 2017: Wer wird es?

Nach dem Bachelor folgt die Bachelorette 2017! RTL hat eine neue Staffel der Kuppel-Show bereits bestätigt, jetzt ist nur noch die Frage: Wer wird die Bachelorette 2017? Wie Bild Online berichtet, gibt es bereits 3 Favoritinnen auf die neue TV-Junggesellin. Pikant: Alle 3 Damen waren bereits beim Bachelor zu sehen.

So sollen sich zur Zeit die Ladies Angelina Heger, Jessica Paszka und Liz Kaeber gute Chancen ausrechnen können, demnächst als Bachelorette ihren Mister Right unter 22 Kandidaten auszusuchen. "In den vergangenen Wochen wurde schon mit einigen Kandidatinnen gesprochen. Gesucht wird jemand, der beim "Bachelor" polarisiert hat und bekannt ist", offenbarte eine Insiderin gegenüber Bild.

Bachelorette 2017: Ex-Bachelor-Kandidatin hat einen Freund

Der Plan für die Bachelorette 2017 wäre auf jeden Fall verständlich. Zu schwach waren die Quoten vor zwei Jahren. Von daher würden die drei Ex-Bachelor-Kandidatinnen Angelina Heger, Jessica Paszka und Liz Kaeber eigentlich gut ins Profil passen. Allerdings hat eine der Ladies momentan einen Freund. Liz Kaeber turtelt seit einigen Monaten ganz verliebt auf Instagram mit ihrem Jugendfreund herum. Somit sollte sich das Thema Bachelorette für sie eigentlich erledigt haben.

Damit wäre es dann wohl ein Kopf-an-Kop-Rennen zwischen Angelina und Jessica, die beiden einst um das Herz von Christian Teews kämpften. Welche der beiden Junggesellinnen würdest Du lieber in der Rolle der Bachelorette 2017 sehen?

Ab wann kommt die Bachelorette

Ein genauer Sendetermin für die neue Bachelorette-Staffel ist noch unbekannt. Da "Der Bachelor" wieder im Januar 2017 startet, wird die Show vermutlich wieder im Sommer laufen.

Die Bachelorette Alisa

Alisa Persch war in der dritten Staffel die Bachelorette. Mit ihrem Gewinner Patrick Cuninka war sie für einige Monate liiert. Ihre Beziehung ist an der Entfernung Berlin - München gescheitert.

Die Bachelorette Anna und Marvin

Anna Hofbauer war 2014 "Die Bachelorette" und fand in der RTL-Kuppelshow tatsächlich ihren Traummann. Mit Marvin Albrecht ist die hübsche Blondine immer noch glücklich zusammen.