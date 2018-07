Die 10 coolsten Kürzel für Snapchat!

NB (=Null Bock) auf langes Tippen?

Du brauchst schnell eine BU (=Bildunterschrift) für dein Snap-Pic?

Dann leg asap (=as soon as possible) los!

Du hast mal wieder KP (Kein Plan), was du in deiner Snapchat-Story oder bei denen Snaps generell dazuschreiben sollst? Macht gar nichts, denn hier kommen ein paar Ideen.

Diese zehn Kürzel sind bei Snapchat beliebt:

1. LBM (=Läuft bei mir)

2. LBU (=Läuft bei uns)

3. OMG (=Oh my God)

4. TGIF (=Thank God It's Friday)

5. PLZ (=please)

6. NOMB (=Nicht/niemals ohne meine BAE)

7. BTW! (=By the way (übrigens)!)

8. IDA (=Ich dich auch)

9. BBY (=Baby)

10. LOL (=Laughing out loud)