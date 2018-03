Die 11 besten WhatsApp Tricks

WhatsApp like a Pro: Immer wieder tauchen beim Messenger neue Features auf – oft so versteckt, dass man sie nicht mitkriegt. Doch mit diesen Tricks weißt du Bescheid ...



Tricks für WhatsApp Chats

Foto-Sticker verwenden

Mega-News für iPhone-Nutzer: Für sie gibt’s seit dem neuesten Update von WhatsApp Foto-Sticker, die die aktuelle Zeit und den Standort des Nutzers anzeigen. Du findest sie über den Emoji-Button in der Fotobearbeitung. Außer in Chats kannst du sie auch für deinen Status und das Bearbeiten von GIFs oder Videos nutzen.

Chats festpinnen

Sehr simpel: Tipp unter „Chats“ so lange auf den gewünschten Chat bei WhatsApp, bis er grau hinterlegt ist, dann in der Symbolleiste auf die Pinnadel. So behältst du trotz vieler Unterhaltungen immer deine wichtigsten im Blick!

Nach Begriffen suchen

Du brauchst eine bestimmte Info aus einem deiner Whats App Chats? Öffne in diesem das Menü und tipp auf „Suchen“. Nun den gewünschten Begriff eingeben – die Ergebnisse werden farblich hervorgehoben.

Einzelnen Teilnehmern in Gruppenchats antworten

Um in einem Gruppenchat bei WhatsApp auf eine bestimmte Nachricht zu antworten, tipp auf sie drauf und halte sie gedrückt. Wähl dann (bei Android) den Pfeil nach links oder „Antworten“ (bei iOS). Du musst aber nicht die ganze Gruppe unterhalten: Setz ein „@“ vor den Namen eines Gruppenmitglieds. So kriegt es eine direkte Nachricht von dir – auch bei einer stumm geschalteten Gruppe!

Deinen Live-Standort teilen

Wähl in einem WhatsApp Chat oder einer Gruppe das „+“-Zeichen – es erscheint ein Menü, unter anderem mit der Option „Standort“. Unter diesem Punkt aktivierst du den „Live-Standort“. Die Funktion ist sehr praktisch, wenn du etwa auf dem Weg zu jemandem bist oder Besuch erwartest: Man sieht, wann der andere ankommt. Teilen mehrere Benutzer in einer Gruppe ihren Standort, sind alle gleichzeitig auf der Karte zu sehen ...



Lass andere wissen, wo du gerade bist



Tricks für WhatsApp Nachrichten

Schon im Sperrbildschirm antworten

Noch schneller auf WhatsApp Nachrichten reagieren? Na klar! Unter iOS gehst du in den Einstellungen auf „Mitteilungen“ ->„WhatsApp“. Dort „Im Sperrbildschirm“ aktivieren. Bei Android bei den drei Punkten oben rechts auf „Einstellungen“ ->„Benachrichtigungen“ ->„Pop-up-Benachrichtigungen“ ->„Nur wenn Bildschirm aus“.

Textnachrichten formatieren

Cool: WhatsApp funktioniert wie ein Textverarbeitungsprogramm! Drück beim Schreiben auf ein Wort und halte es gedrückt, bis es markiert erscheint. Du kannst auch mehrere Wörter oder sogar einen ganzen Satz markieren. Tipp dann aufs Optionssymbol im erscheinenden Dialogfenster und scroll zu den Formatierungsoptionen. Nun kannst du deinen Text so bearbeiten, wie du möchtest!

Gestalte deinen Text, so wie du es möchtest!

Ganze Fotoalben teilen

Verschickst du mindestens vier Fotos auf einmal, dann gruppiert WhatsApp sie automatisch zu einem Album! Wer will, kann dann auf alle zum jeweiligen Album gehörenden Bilder zugreifen. Nur werden diese standardmäßig halt nicht mehr einzeln und untereinander im Chat-Fenster dargestellt – was deutlich übersichtlicher ist als die bisherige Darstellung.

Mathematik à la WhatsApp: 4 Bilder – 1 Album

Nachrichten löschen

Innerhalb von sieben Minuten (!) nach dem Versenden kannst du bei WhatsApp eine Nachricht noch löschen. Halte sie länger gedrückt. Im nun erscheinenden Menü wählst du „Löschen“ -> Mülltonnen-Symbol ->„Für alle löschen“. Als Bestätigung erscheint „Diese Nachricht wurde gelöscht“ – leider auch beim Empfänger! Um mehrere Messages zu löschen, hältst du die erste gedrückt, bis sie markiert ist. Jetzt weitere mit auswählen und dann alle gemeinsam entsorgen ...

Nachrichten nachträglich löschen? Endlich geht’s...