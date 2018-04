DFB-Pokal-Kracher: Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen gegen Bayern München

Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München auf Bayer Leverkusen. Die Bayern wollen den ersten Schritt Richtung Triple machen, die "Werkself" möchte das unbedingt verhindern.

Die Bilanz im DFB-Pokal der beiden Teams spricht klar für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Der FC Bayern München konnte vier der fünf Pokal-Duelle gegen Bayer Leverkusen für sich entscheiden. Zuletzt gewannen die Bayern im Viertelfinale 2015 gegen die "Werkself". Trainer Jupp Heynckes hofft, dass seine Mannschaft auch dieses Mal die Oberhand behält: "Für den gesamten Verein, die Spieler, den Staff, ist es etwas Besonderes, am Pokalendspiel in Berlin teilzunehmen." Mit dem Finaleinzug würden die Münchener auch dem großen Traum vom erneuten Triple unter Jupp Heynckes einen Schritt näher kommen. "Wir wollen unbedingt nach Berlin", gibt Heynckes als Marschroute aus.

Leverkusen will Triple-Traum platzen lassen

Und genau das will Bayer Leverkusen verhindern. Das Team von Trainer Heiko Herrlich zeigt sich in der letzten Zeit in blendender Verfassung, fegte am vergangenen Wochenende Eintracht Frankfurt mit 4:1 vom Platz. "Wenn der FC Bayern Meisterschaft und Champions League gewinnt, dann ist es ja auch okay", sagt Herrlich mit Blick auf den Triple-Wunsch der Bayern. Denn auch die Leverkusener wollen ins Pokalfinale nach Berlin. Der letzte und einzige DFB-Pokalerfolg liegt nämlich schon 25 Jahre zurück.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayer 04 Leverkusen: Leno - L. Bender, Tah, S. Bender, Henrichs - Baumgartlinger, Aranguiz - Bailey, Havertz, Brandt - Volland



FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martinez - Robben, Müller, James Rodriguez, Ribery - Lewandowski