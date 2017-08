Dessert im Glas: So lecker kann Nachtisch sein!

Nachtisch geht immer! Ein leckeres Dessert im Glas sowieso. Auf dem Instagram Account @revcoveringlara gibt es einige Inspirationen.

Natürlich ist es kein Geheimnis und jeder weiß: Das Auge isst mit! So wird es vermutlich auch immer bleiben! Deshalb sind sich auch zahlreiche Foodblogger einig: Nur, wer das Gespür für Farben, Konstellationen und Details hat, kann sich in der großen und weiten Instagram-Welt durchsetzen.

Dessert im Glas: Weil es besser aussieht!

Ein großer Trend sind dabei ganz klar Desserts im Glas. Euch ist doch sicher auch aufgefallen, dass wir unser Schokomousse nur noch selten auf einem kleinen, einfachen Teller serviert bekommen. Ein hübsches Glas, dazu Früchte, Drumherum noch eine weitere Kleinigkeit. . . Ja, das schmeckt und sieht einfach superhübsch aus!

Was das Ansprechen des Auges angeht, haben es bei Instagram schon viele raus. So auch Lara. Sie ist Food- und Lifestyle-Bloggerin und führt den Instagram Account @recoveringlara. Was wir am liebsten sofort nachmachen wollen? Das Parfait, für das wir uns hier auch als Artikelbild entschieden haben. Hmmm! ;)

Mehr über @recoveringlara erfahrt ihr in der aktuellen BRAVO loves Instagram XXL-Community-Ausgabe