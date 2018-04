Der Kardashian-Jenner-Clan: Alle Infos über die berühmte Familie

Sie sind die bekannteste Promi-Familie überhaupt: Der Kardashians-Jenner-Clan! Seit Jahren versorgt uns die Family rund um Kim Kardashian und Kylie Jenner mit neuen Skandalen, Beziehungsdramen und süßen Baby-News! Um nicht den Überblick zu verlieren, gibt’s hier alle wichtigen Infos auf einen Blick!

Der Kardashian-Jenner-Clan Getty Images

Kris Jenner

Sie ist nicht nur die Mutter von Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie und Rob, sondern managt sogar auch noch fast alle ihrer Kinder: Kris Jenner. Ihre Töchter Kim, Kourtney und Khloe sowie ihren Sohn Rob hat die 62-Jährige aus der Ehe mit dem bereits verstorbenen Anwalt Robert Kardashian. Mit Caitlyn Jenner (geboren als Bruce Jenner) war Kris bis 2014 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Töchter Kendall und Kylie.

Kim Kardashian

Mit 110 Millionen Followern auf Instagram ist Kim Kardashian das berühmteste Familienmitglied des Clans. Sie war die erste, die von Mama Kris gemanagt und so zum Star gemacht wurde. Außerdem drehten sich die ersten Staffeln der Reality-Serie „Keeping up with the Kardashians“ vor allem um die 37-Jährige. Viele Fans sagen sogar, dass erst durch Kim die ganze Familie so berühmt geworden ist. Seit 2014 ist Kim mit dem Rapper Kanye West verheiratet. Gemeinsam haben sie drei super süße Kinder: Die 4-jährige North, den zwei Jahre alten Saint und die kleine Chicago. Das dritte Kind des Paares wurde von einer Leihmutter ausgetragen, was immer wieder für Schlagzeilen sorgte.

💦 Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Apr 9, 2018 um 7:17 PDT

Khloe Kardashian

Erst vor wenigen Tagen hat uns Khloe Kardashian mit Baby-News erfreut. Die 33-Jährige hat mit ihrem Verlobten, dem Basketballspieler Tristan Thompson, gerade ihr erstes Kind bekommen – ein Mädchen! Khloe’s Fans freuen sich mega für die Kardashian-Schwester, denn sie hatte es in Sachen Beziehungen nicht immer einfach. Bis 2016 war sie mit Basketball-Star Lamar Odom verheiratet und leider nicht immer happy. Mit ihrem neuen Schatz Tristan war das ganz anders und alles ging super schnell: Erste Dates, Verlobung und dann das gemeinsame Baby. Doch jetzt gibt es Gerüchte, dass der Basketballer Khloe während ihrer Schwangerschaft betrogen haben soll. Sieht so aus, als würde sich hier schon das nächste Drama anbahnen. Nicht nur mit ihren Beziehungen, auch mit sich selbst hatte Khloe schon oft zu kämpfen. Bis vor ein paar Jahren wurde sie von vielen Leuten als die „pummelige“ Kardashian-Schwester bezeichnet und hat sehr darunter gelitten. Mittlerweile geht die 33-Jährige regelmäßig zu Sport, hat ihre Ernährung umgestellt und fühlt sich so viel wohler. Sogar ihre eigene erfolgreiche Jeans-Marke – „Good American“ – hat die dritte Kardashian-Schwester nun!

Kourtney Kardashian

Kourtney ist die älteste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans. Zusammen mit dem Unternehmer und Partylöwen Scott Disick hat die 38-Jährige drei Kinder: Den acht Jahre alten Mason, die 5-jährige Penelope und den kleinen Reign. Die Beziehung zwischen Kourtney und Scott war immer voll von Drama, Trennung und dann doch wieder Versöhnung. Momentan ist es aber wirklich aus zwischen dem ehemaligen Paar. Kourtney’s Ex ist jetzt nämlich mit Model Sofia Richie zusammen.

no thanks. Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) am Mär 8, 2018 um 7:14 PST

Kendall Jenner

Während das Leben ihrer Schwestern hauptsächlich voll mit Dramen und Skandalen ist, kennen wir Kendall Jenner vor allem für ihren Mega-Erfolg als Model. Die ältere Tochter von Kris und Caitlyn Jenner ist schon für Marken wie Chanel und Victorias Secret gelaufen und war sogar schon auf dem Cover der amerikanischen Vogue. Außerdem hat sie mit Schwester Kylie jetzt schon mehrmals eigene Modelinien unter anderem für Marken wie Topshop und Revolve rausgebracht. Was ihr Privatleben angeht, hält sich die 22-jährige Beauty aber eher bedeckt.

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Jan 8, 2018 um 2:32 PST

Kylie Jenner

Mit 107 Millionen Followern auf Instagram hat Kylie fast so viele Abonnenten wie ihre Halbschwester Kim und das nicht ohne Grund! Denn die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans ist zwar gerade mal 20 Jahre alt, doch hat schon jetzt mega viel erreicht und sogar ihr eigenes Unternehmen gegründet. Die Lippenstifte ihrer eignen Make-up Marke „Kylie Cosmetics“ sind immer innerhalb schnellster Zeit ausverkauft! Und auch privat läuft es bei Kylie gerade richtig gut. Vor wenigen Wochen hat sie mit Rapper Travis Scott eine kleine Tochter bekommen – die süße Stormi! Seit der Geburt von Baby-Stormi versorgt uns die frisch gebackene Mama immer wieder mit süßen Pics von ihrer Tochter. Bevor sie Travis Scott kennenlernte, hatte die 20-Jährige eine On-Off-Beziehung mit dem Rapper Tyga. Und Vorsicht, jetzt wird’s kompliziert: Denn Tyga war vor der Beziehung mit Kylie mit dem Model Blac Chyna zusammen, mit der er auch einen Sohn hat. Und während Kylie und Tyga ein Paar waren, kam Kylies Halbbruder Rob mit Tygas Ex Chyna zusammen und bekam mit ihr auch eine kleine Tochter. Ein ganz schönes Hin-und-Her, das für jede Menge Drama in der Family sorgte. Nicht grundlos kann man also sagen, dass Kylie das Familienmitglied mit den meisten Skandalen und Dramen ist.