Der "Club der roten Bänder“ kommt 2019 ins Kino!

Alle "Club der roten Bänder"–Fans dürfen sich freuen: Nach dem Mega-Erfolg der Fernsehserie kommt jetzt der Kinofilm!

Die Vorgeschichten der Serienhelden

Leo, Emma, Alex, Toni und Hugo haben schon in der TV-Serie Millionen von Zuschauern gefesselt. Manche von euch haben sich bestimmt schon mal gefragt, was die Serienhelden eigentlich für Vorgeschichten haben. Was ist passiert, bevor sie den „Club der roten Bänder“ gründeten? Und wie wurde Leo (Tim Oliver Schultz) eigentlich zu dem Kämpfer, der er ist? Das erzählt euch der Kinofilm auf eine nachdenkliche, aber natürlich auch lustige und warmherzige Weise.

Bis zum Filmstart müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden: Ab dem 14. Februar 2019 könnt ihr „Club der roten Bänder – Der Film“ in den Kinos sehen.