Der Bachelor: Wen wählt Daniel ins Finale?

Es wird richtig ernst! Heute finden bei „Der Bachelor“ die Dreamdates statt. Und die werden richtig romantisch. Für die Kandidatinnen Carina, Svenja und Kristina geht es mit Bachelor Daniel nach Vietnam. Welche der drei wird es ins Finale und somit in Daniels Herz schaffen?

Bachelor-Abenteuer in Vietnam

Ein Beitrag geteilt von Kristina | Der Bachelor 2018🌷💎 (@kristinayantsen) am Feb 27, 2018 um 8:23 PST

Nach den spannenden Homedates der vergangenen Woche, bei der Daniel die Eltern seiner Auserwählten kennenlernen durfte, geht es für die Dreamdates ans andere Ende der Welt: Nach Vietnam!

Bachelor Daniel stellt die Kandidatinnen auf die Probe

Ein Beitrag geteilt von Carina Spack🌹Der Bachelor 2018 (@carina_spack) am Feb 21, 2018 um 1:11 PST

Alle Girls haben noch die Chance, Daniels Herz zu gewinnen. „Ich habe sehr intensive Gefühle den Ladys gegenüber. Aber so richtig klar sind sie noch nicht", erklärt Daniel (32).

Bis er sich entscheidet, wird es nochmal richtig actionreich: Industriekauffrau Carina (21), Make-up-Artist Svenja (22) und Tänzerin Kristina (24) müssen sich auf einiges gefasst machen. Es warten Kletterpartien und Mutproben auf sie. Bevor es zu den Einzeldates kommt, müssen sie ein letztes Gruppendate absolvieren. Das sorgt nicht bei allen Kandidatinnen für Begeisterung. Vor allem Svenja findet, dass die Zeit von gemeinsamen Ausflüge spätestens jetzt vorbei sein sollte.

Für wen wird sich Daniel entscheiden?

Ein Beitrag geteilt von Svenja | Der Bachelor 2018🌹 (@svenjavonwrese) am Feb 21, 2018 um 12:59 PST

Dann geht es an die Einzeldates. Kristina ist mega happy über ihr Stand-Up-Paddling-Date, Carina eher enttäuscht, bei ihr steht nämlich Kultur auf dem Programm. Dabei ist das so gar nicht ihr Ding: „Kultur interessiert mich einfach gar nicht!“ Und für Svenja, die noch nie eine richtige Beziehung hatte, geht es mit Daniel in die Halong-Bucht – und dort wird es so richtig romantisch…

Doch was sind die Strategien der Girls, um bei Daniel zu punkten? Drama-Queen Kristina versucht Daniels Beschützerinstinkt zu wecken, Draufgängerin Carina sagt, was sie denkt und Svenja setzt auf ihre offene Art. Mal schauen, welche Kandidatin den Bachelor am Ende überzeugt …

Los geht’s um 20.15 Uhr auf RTL