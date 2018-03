Der Bachelor: Video aufgetaucht! Tappt Kristina in die Sex-Falle?

Was für ein Timing! Kurz vor dem großen Bachelor-Finale taucht ein echtes Skandal-Video auf. Darin zu sehen: Finalistin Kristina Yantsen – fast nackt! Will die Kandidatin doch nur berühmt werden? In der Show betont Kristina immer wieder, dass sie es ehrlich mit Bachelor Daniel Völz meinte. Alles nur eine Lüge? Lies hier alles zum Clip und schau dir das Video an...

Freizügig? Zeigt sich Kristina gerne – auch bei "Der Bachelor". Doch in der Sendung war es in sexy Kleidern mit tiefem Ausschnitt oder im Bikini am Pool. Alles ja noch okay. Aber: In dem Video, das jetzt aufgetaucht ist, trägt Kristina aber Spitzen-Unterwäsche. Eigentlich nichts, was ein Girl, das doch von sich behauptet nicht wegen des Fames bei der Show mitzumachen, in der Öffentlichkeit tragen würde! Aber sie tut es – im Video zum Song "Ich würde gerne lieben" von Rapper PA Sports. Check hier Kristina im Clip:

Ganz schön sexy, oder? Zwei Jahre ist es jetzt her, dass Kristina in dem Video die Freundin des Rappers spielte. Ob die gebürtige Kasachin damit berühmt werden wollte? Und ob das Ganze unter einer kleinen Jugendsünde abgestempelt werden kann? Krass ist es auf jeden Fall! Bleibt zu hoffen, dass Bachelor Daniel nicht enttäuscht ist, dass die süße Kandidatin doch gar nicht so unschuldig ist, wie er dachte...

