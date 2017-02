Der Bachelor 2017: So läuft es wirklich hinter den Kulissen ab!

Seit dem 1. Februar kämpfen wieder mehrere Mädels um einen Mann! Sebastian Pannek ist "Der Bachelor 2017" und schon in der ersten Folge konnten wir miterleben, wie heftig die Ellenbogen ausgefahren wurden. Niemand möchte Sebastian einfach so einer anderen überlassen.

Und trotz des wundervollen Wetters und dem ganzen Drumherum scheint es in Miami nicht ganz so schön zu sein, wie es für uns Zuschauer aussieht. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Anja Polzer verriet gegenüber "DerWesten": "Man darf sich das vorstellen, wie in einem Landschulheim oder in einer Mädchenschule. Man konnte nicht einfach an den Strand gehen. Das ging alleine schon aus Sicherheitsgründen nicht."

Werden die Kandidatinnen von der Außenwelt abgeschottet?

Angeblich sind die Mädels während der kompletten Zeit von der Außenwelt abgeschottet. Handys, Laptops, Fernseher, Bücher und MP3-Player sollen offenbar komplett verboten sein. Der Grund: Die Kandidatinnen sollen sich komplett auf den Bachelor konzentrieren.