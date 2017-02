Der Bachelor 2017: Alle Kandidatinnen, Sendetermine und News zur RTL-Show

Bachelor 2017: Alle Kandidatinnen zeigen sich im sexy Bikini!

Der Bachelor 2017 hat allen Grund zur Freude! Endlich stehen alle Kandidatinnen, die um das Herz von Sebastian Pannek ab 1. Februar buhlen werden, fest. Und das Beste: Sie zeigen sich auch noch ganz sexy in Bikinis. Auffällig: Bei der neuen Staffel der RTL-Show scheinen die Ladies - im Gegensatz zu den letzten Jahren - mit vergleichsweise wenig Silikon und Tattoos ausgestattet zu sein. Der Bachelor kann sich also auf ganz natürliche Schönheiten freuen.

Was für eine Figur die Bachelor Kandidatinnen 2017 in der heißen Bademode machen, siehst Du in folgendem Video:

Der Bachelor 2017: Alle Sendetermine

Wann läuft der Bachelor 2017 im TV? Ab dem 1. Februar sucht Sebastian Pannek seine Herzdame. Auf die 22 Bachelor Kandidatinnen und den Rosenkavalier warten acht Wochen pure Romantik. Demnach müsste das große Bachelor Finale am 22. März stattfinden. Hier findet Ihr die Sendetermine der Kuppel-Show auf RTL:

Der Bachelor 2017 Folge 1: Mittwoch, 1. Februar 2017, ab 20:15 Uhr

Der Bachelor 2017 Folge 2: Mittwoch, 8. Februar 2017, ab 20:15 Uhr

Der Bachelor 2017 Folge 3: Mittwoch, 15. Februar 2017, ab 20:15 Uhr

Der Bachelor 2017 Folge 4: Mittwoch, 22 Februar 2017, ab 20:15 Uhr

Der Bachelor 2017 Folge 5: Mittwoch, 1. März 2017, ab 20:15 Uhr

Der Bachelor 2017 Folge 6: Mittwoch, 8. März 2017, ab 20:15 Uhr

Der Bachelor 2017 Folge 7: Mittwoch, 15. März 2017, Uhrzeit noch unbekannt

Der Bachelor 2017 Finale: Mittwoch, 22. März 2017, Uhrzeit noch unbekannt

Die Sendetermine vom Bachelor 2017 stehen somit fest und werden jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Bachelor 2017: Erster Trailer mit den Kandidatinnen

Der Bachelor 2017 zeigt sich jetzt im ersten Trailer für die neue Staffel auf RTL ganz romantisch. Im Cinderella-Stil macht sich Sebastian Pannek dort auf die Suche nach seiner Prinzessin - süß :)

Der Bachelor 2017: Die ersten 10 Kandidatinnen für die neue Staffel stehen fest!

Schluss mit Spekulationen: Die ersten Kandidatinnen, die bei "Der Bachelor" 2017 um das Herz des Rosenkavaliers kämpfen werden, sind jetzt offiziell von RTL bestätigt. Mit dabei (u.a.): Eine Schönheitskönigin, die als Friseurin ihr Geld verdient und eine kleine Fitness-Queen ;)

Wie die ersten zehn Kandidatinnen beim Bachelor 2017 aussehen, erfährst Du oben im Video!

Bachelor Kandidatinnen 2017: Wie viel Geld kriegen die Ladies von RTL?

Von Gagen wie beim Dschungelcamp, können die Kandidatinnen beim Bachelor 2017 nur träumen. Eine Insiderin verriet der Closer: "Für die Teilnahme bekommen alle Kandidatinnen ca. 3.000 Euro. Das Honorar wird aufgeteilt: "Das erste Geld bekommt man, kurz bevor es losgeht, dann während der Dreharbeiten und den Rest zum Schluss."

Umgerechnet verdienent eine Bachelor Kandidatin, bei dem etwa sechs Wochen dauernden Dreharbeiten der RTL Show, also etwa drei Euro pro Stunde. Aber hey: Immerhin sind Kandidatinnen in erster Linie dabei, um die Liebe des Lebens zu finden ;)

21. Dezember

Der Bachelor 2017 Start: Wann läuft die neue Staffel auf RTL?

Der Bachelor läuft 2017 wieder auf RTL. Die einzige Frage, die noch offen ist lautet: Wann ist der Start von der neuen Staffel? Der TV-Sender hat das Rätsel nun gelüftet.

Ab dem 1. Februar 2017 verteilt der Bachelor wieder seine Rosen. Damit beginnt der Rosenkavalier dieses Jahr ein wenig später als in den vergangenen Staffeln.

09. Dezember

Der Bachelor 2017: Sind das die ersten Kandidatinnen für Sebastian Pannek?

Der Bachelor 2017 ohne seine Kandidatinnen? Unvorstellbar! Auch wenn RTL stets versucht, die Teilnehmerinnen so lang wie möglich geheim zu halten, sickern trotzdem meist im Vorfeld schon einige Namen durch. Wie inTouch berichtet, gelten gleich 5 Ladies als vermeintlich sichere Kandidatinnen für die Kuppel-Show "Der Bachelor".

Wer verdreht Bachelor Sebastian Pannek den Kopf? Dazu zählt zum einen angeblich Fabienne Gierke. Sie zog bereits im Playboy blank und ihr Markenzeichen sind die Tattoos an ihren Armen. Wir sie dem Bachelor 2017 damit imponieren?

Durch Posts und Aktivitäten im Web wurden laut inTouch auch weitere Bachelor Kandidatinnen 2017 entlarvt: Miss München Viola Kraus, Miss Nürnberg Julia Prokopy sowie Tina Bub und Evelyn Burdecki. Letzgenannte machte bereits bei der Dating-Show "Take me Out" auf RTL mit. Ob sie beim Bachelor 2017 als Kandidatin mehr Glück mit der Liebe hat?

22. November

Sebastian Pannek Instagram: Interessante Bilder vom Bachelor 2017!

Der Bachelor kommt langsam auf Touren: Seit Sonntag (20.11.2016) wissen wir, dass wohl der Kölner Sebastian Pannek RTLs neuer Rosenkavalier werden wird. Doch viele Infos gibt es über den gut aussehenden 30-Jährigen bisher noch nicht. Wer sich allerdings durch das Instagram-Profil des Frauenschwarms klickt, wird feststellen: Der neue Bachelor hat prominente Verwandtschaft! Einer seiner Posts von Weihnachten 2015 zeigt ihn mit der Ex-Profi-Turnerin Magdalena Brzeska und ihren beiden Töchtern. Unter dem Post sind die beiden Hashtags #reunion und #cousins zu lesen.

@magdalenabrzeska @capriceeepxx @xxnoemixx7 #reunion #collage #cousins #christmas #girls Ein von S E B A S T I A N (@sebastian.pannek) gepostetes Foto am 26. Dez 2015 um 11:20 Uhr

21.11.2016

Der Bachelor 2017: Sebastian Pannek wird der neue Rosenkavalier

Der Bachelor 2017 kommt dieses Jahr aus Köln! Wie Promiflash berichtet, wird Sebastian Pannek der neue Rosenkavalier. Das 30-jährige Model hat - zumindest optisch - die besten Voraussetzungen, um den Kandidatinnen in der kommenden Staffel den Kopf zu verdrehen.

Sebastian Pannek: Was macht der Bachelor 2017?

Und was hat der neue Bachelor seinen Kandidatinnen noch zu bieten? Was ist der Bachelor von Beruf? Musikalisch steht Model Sebastian Pannek total auf Macklemore, feuert im Fußballstadion Borussia Dortmund an und spielt selbst gern Beach-Soccer. Eine weitere große Leidenschaft von ihm ist zudem das Reisen! Klingt doch alles ganz gut, oder?

Sebastian Pannek ist der insgesamt siebte Bachelor und folgt damit auf Paul Janke, Jan Kralitschka, Christian Tews, Oliver Sanne und Leonard Freier. Ob Sebastian wirklich die große Liebe findet, erfahren wir wahrscheinlich ab Januar 2017. In diesem Zeitraum haben zumindest die letzten Staffeln vom RTL Bachelor begonnen.

Die heißesten Bilder vom Bachelor 2017 Sebastian Pannek findest Du hier!

Hat Sebastian Pannek eine Freundin?

Auch wenn Sebastian Pannek der neue Bachelor ist, scheint die Frage, ob er eine Freundin hat, nicht ganz unangebracht. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder kuriose Kandidatinnen oder Rosenkavaliere, die in Wirklichkeit schon vergeben waren. Ist das auch bei Sebastian Pannek der Fall? Zum (vergangenen) Liebesleben vom neuen Bachelor ist leider noch nichts bekannt. Sobald es hier jedoch News gibt, findet ihr sie als erstes hier!

Wo wird der Bachelor gedreht?

Wo wird der Bachelor eigentlich gedreht? Auch wenn einige Kandidatinnen nicht das Herz vom Bachelor erobern konnten, haben sie zumindest tolle Urlaube erlebt. "Der Bachelor" wird nämlich jede Staffel an einem anderen atemberaubenden Ort aufgezeichnet. In Staffel 1 kämpften die Ladies an der Cote d'Azur um das Herz des Junggessellen. In Staffel 2 verteilte Bachelor Paul Janke seine Rosen in Kapstadt. In den folgenden Staffeln waren auch Orte wie Mauritius, Namibia oder die USA dabei.

Sebastian Pannek: Wo verteilt der Bachelor 2017 seine Rosen?

Und in welcher Stadt wird Sebastian Pannek als Bachelor seine Rosen an die Kandidatinnen verteilen? Ein Drehort ist auf jeden Fall in Miami, Florida (USA). Für die Dream-Dates geht aber sicherlich auch wieder noch an andere schöne Urlaubsorte dieser Welt...

Der Bachelor 2017 Start: Ab wann läuft die RTL-Show wieder?

Der Bachelor 2017 Start für die neue Staffel ist noch nicht offiziell bekannt. 2016 lief die erste Folge am 27. Januar. Von daher ist es zu erwarten, dass der Start für den Bachelor 2017 in einem ähnlichen Zeitraum stattfindet. Sobald es hierzu neue Infos gibt, erfahrt Ihr es hier!

Der Bachelor 2017: Weitere News zu den Kandidatinnen und Sebastian Pannek!

