Denise und Pascal Kappés: Endgültiges Aus

Nachdem es gestern kurzzeitig so aussah, als gäbe es doch noch ein Fünkchen Hoffnung für die Liebe von Denise und ihrem Ehemann Pascal Kappés, sorgte die 27-Jährige nun endgültig für klare Verhältnisse: Zwischen der ehemaligen „Bachelor“-Teilnehmerin und dem „Berlin – Tag und Nacht“-Star ist es endgültig aus.

Denise Kappés ist jetzt "glückliche Single-Mom"

Vergangene Woche kämpfte Denise Kappés noch verzweifelt um ihre Ehe mit Pascal – doch damit ist jetzt Schluss. „Um ein für alle Mal die Frage zu beantworten: Ich bin glückliche Single-Mom… Ich werde keine weiteren Statements geben, für mich gibt es nur noch einen Mann in meinem Leben und das ist der kleine Schatz!“ schrieb sie auf Instagram. Gemeint ist das Baby in ihrem Bauch, auf das sie sich bis vor kurzem noch gemeinsam mit dem werdenden Papa Pascal gefreut hatte.

Daraufhin scheint Denise einige Nachrichten von ihren Followern bekommen zu haben, denn obwohl sie sich eigentlich ja nicht weiter zu dem Thema äußern wollte, legte sie nach: „Achso und ja richtig… für alle die, die denken das ist nur Show und wieso hab ich die letzten Tage gekämpft und meinen Ex so in Schutz genommen… und jetzt reagiere ich so… Ich war einfach dumm… und hab jetzt erst wieder einmal nach gewissen Dingen gecheckt, dass der Mann nicht eine einzige Träne von mir verdient hat.“ Klare Worte von einer spürbar verletzten Frau.

Das sagt Pascal Kappés zur Situation

Nur eins scheint das getrennte Paar jetzt noch zu verbinden: Die Liebe zu ihrem ungeborenen Baby. „Ich liebe meinen kleinen Sohn so sehr… und dafür möchte ich jetzt alle Kraft investieren, die ich hab!!!“ schrieb Denise. Und auch wenn Pascal Kappés sich nach wie vor noch nie öffentlich zur Krise mit seiner Frau geäußert hat, war es ihm gestern ein Bedürfnis, eine Sache loszuwerden: „Egal was kommt, ich werde für meinen Sohn da sein!“, sagte er in seiner Insta-Story.

Was auch immer zwischen Denise und Pascal vorgefallen sein mag: Das Wichtigste für sie ist, dass ihr Kind es gut haben wird. Auch, wenn die beiden als Paar getrennte Wege gehen werden....