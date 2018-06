Denise Kappes Noch-Ehemann Pascal Kappes vergnügt sich bereits seit Wochen im Saarland mit seinen Kumpels und feiert fast jede Nacht in den verschiedensten Clubs, während Denise mit wehen im Krankenhaus liegt.

Denise Kappes: Sie liegt in den Wehen und Pascal macht Party

In seiner Insta-Story veröffentlicht Pascal erneut ein Party-Foto. Nun kam es bei Denise jedoch zu vorzeitigen Wehen in der 23. Schwangerschaftswoche. Um diese zu stoppen und die Gesundheit des Babys zu sichern, musste die 27-Jährige ins Krankenhaus. Eine Horror-Nachricht für Familie und Freunde, die sofort für Denise da sind. Nur einer scheint unbeeindruckt von der Situation: Der werdende Papa Pascal. Statt direkt nach Berlin zu reisen, um Denise und dem Baby Beistand zu leisten, macht der die nächste Party unsicher und postet in seiner Instagram-Story ein Foto mit einer Wodka-Flasche und Energy-Drinks, die scheinbar für seine Freunde und ihn bestimmt sind.

Denise Kappes: Ihre Fans sind stinksauer

Als die Fans von Denise dieses Foto sehen, sind sie außer sich. Sofort erreichen die Schwangere zahlreiche Nachrichten zu Pascals Verhalten. "Dass dein lieber Ex Freund lieber feiern geht als für dich jetzt da zu sein, ist echt das letzte", schreibt ein Follower. "Es wäre für mich hart zu wissen, dass die Mutter meines Kindes im Krankenhaus liegt. Aber er feiert es", so ein anderer Fan. Auch Denise ist enttäuscht von ihrem Ehemann und beschließt nun, ihn nicht mehr in Schutz zu nehmen.

Denise Kappes ist enttäuscht! Instagram.com/denisekappes

Denise Kappes: Sie nimmt Pascal nicht mehr in Schutz

In ihrer Story auf Instagram bricht die 27-Jährige ihr Schweigen und äußert sich zu Pascal und seiner Abwesenheit in der schweren Zeit. "Ich bin auch als 'Mutter des kleinen' maßlos enttäuscht und mir fehlen die Worte", so Denisé. "Ich kann jetzt auch keine Worte mehr dafür finden, die sein Verhalten rechtfertigen würden." Auch die Fans von Pascal sind außer sich. Unter seinem letzten Foto hagelt es regelrechte Hasskommentare von seinen Followern. "Ich hoffe Denise lässt dich nicht mal in die Nähe deines Sohnes und auch das du ihn nie berühren geschweige den hören wirst. Du hast es nicht verdient Vater zu sein, du willst alleine sein und party machen dann bleibt alleine", heißt es da von vielen Fans. "Er hat die Chance nach allem gehabt für uns da sein zu können. Wer nicht will, der hat schon", so Denise. Scheint so, als hätte die Ex-"Bachelor"-Kandidatin mit dem "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller endgültig abgeschlossen.

Denise Kappes macht ihrer Wut luft! Instagram.com/denisekappes

Denise Kappes: Mama und Baby geht es gut

Das Krankenhaus konnte Denise bereits wieder verlassen. Nun kümmern sich Freunde und Familie um die Schwangere, die sich erst einmal schonen muss.

