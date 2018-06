Denise Temlitz: Hochzeit mit dem Bachelor

Nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Pascal Kappes, feiert Denise ausgelassen auf der Bachelor-Hochzeit.

Bachelor: Traumhochzeit auf einem Schloss

Jetzt hat er seine allerletzte Rose vergeben! Ex-Bachelor Leonard Freier hat JA gesagt – und zwar zu seiner Ex! Mit Caona war der Unternehmer bereits sechs Jahre zusammen – vor seiner Teilnahme an „Der Bachelor“ 2016. Die beiden haben sogar eine gemeinsame Tochter. Ende 2017 dann das Liebescomeback, gefolgt von einer Verlobung im März und der Hochzeit auf einem wunderschönen Schloss am 7. Juni.

Ein Beitrag geteilt von Leonard Freier (@leonard.freier) am Jun 3, 2018 um 11:16 PDT

"Bachelor in Paradise": Diese Kandidaten waren dabei

Der einstige Rosenkavalier ließ es sich nicht nehmen, auch den einen oder anderen Freund aus dem „Bachelor“-Universum einzuladen. Unter den Gästen waren beispielsweise die Rosenbrüder Niklas Schröder und Sebastian Fobe. Von Johannes Haller, dem dritten im Bunde der Rosenbrüder, fehlte allerdings jede Spur.

Ein Beitrag geteilt von Niklas Schröder (@nik_schroeder) am Jun 8, 2018 um 1:01 PDT

Denise Temlitz: Spaß ohne Ex Pascal

Auch Ex-„Bachelor“-Kandidatin Denise Kappés tummelte sich im illustren Kreis der „Bachelor“-Hochzeit. Auf ihren Noch-Ehemann Pascal Kappés („Berlin Tag und Nacht“) musste sie allerdings verzichten. Aber: Die werdende Mutter hatte trotzdem jede Menge Spaß, wie ein Blick in ihre Instagram-Story verriet.

