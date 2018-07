Denise Kappès: Er tröstet sie nach der Trennung von Pascal Kappès

Es war ein tagelanges hin und her: Doch die schwangere Denise Kappès hat einen Schlussstrich unter ihre Ehe mit Pascal gezogen und dieser Mann hilft ihr über die schwere Zeit hinweg.

Denise Kappès: Trennung von Pascal

Eigentlich schien alles harmonisch: Vor ein paar Wochen heirateten Denise und Pascal, schworen sich seitdem regelmäßig ihre Liebe, welche im Oktober von einem gemeinsamen Sohn gekrönt werden sollte. Dann der Schock für die Fans des Paares: Unter Tränen beschuldigte die 27-Jährige ihren Ehemann, sie von Anfang an belogen zu haben. Kurz darauf ruderte die Ex-Bachelor-Kandidatin zurück, bat den 28-Jährigen, mit ihr gemeinsam um die Beziehung zu kämpfen.

Denise & Pascal Kappès: Die Story geht weiter

Doch anstelle eines Statements postete Pascal nur Videos, auf welchen er fröhlich mit seinen Freunden feierte. Erst ein paar Tage später ließ er seine Fans auf Instagram wissen: "Zu dem Thema Denise und allem drum und dran werd' ich mich absolut nicht äußern. Auch wenn alle Leute dagegen schießen, das interessiert mich nicht." Für seinen ungeborenen Sohn wolle er aber trotz allem da sein. "Alle Leute, die sagen: Ja, Party machen, scheiß Vater, scheiß Vater - wisst Ihr, ob Ihr, wenn Ihr ein Kind bekommt, direkt Top-Eltern sein werdet? Nein! Wisst Ihr, ob Ihr alles richtig macht? Nein, wisst Ihr nicht. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und genau das werde ich auch", ärgerte er sich über die vielen Hater.

Denise Kappès: Plötzlicher Sinneswandel

Kurz darauf verkündete seine Ex ganz offiziell: "Ich bin glückliche Single Mom." Einen Sinneswandel, welchem die Fans nicht wirklich folgen konnten. Schließlich verkündete Denise ja noch kurz zuvor, sie wolle um die Ehe kämpfen. Warum also nun doch der klare Cut? Das erklärt die Berlinerin in einer weiteren Instagram-Story. "Für alle die, die denken das ist Show und wieso hab ich die letzten Tage gekämpft und meinen Ex in Schutz genommen... und jetzt reagiere ich SO ... ich war einfach dumm", beginnt sie, "und ich hab jetzt erst wieder einmal nach gewissen Dingen gecheckt, das der Mann nicht eine einzige Träne von mir verdient hat."Harte Worte! Es scheint fast so, als hätte Pascal in den vergangenen Tagen tatsächlich kaum Anstrengungen unternommen, um die Mutter seines Babys zurückzugewinnen.

Denise Kappès: Er hilft ihr in dieser schweren Zeit

Denise hat es wirklich nicht leicht – doch zum Glück steht ihre Familie ihr bei. Als Dankeschön hat sie ein Throwback-Bild mit ihrem Stiepapa gepostet und folgende Worte dazu geschrieben: "Das Bild ist 2 Jahre alt und erinnert mich dennoch immer wieder an eine coole Zeit! Danke auch an meine Familie die mich immer unterstützt und an meiner Seite ist! #ilovethispicture #stiefdaddy #familyisforever". Schön, dass die schwangere Beauty wenigstens auf einen Mann in ihrem Leben zählen kann.

Schon die neue BRAVO geholt? Wenn nein, ab zum Kiosk :)