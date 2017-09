Denise Duck: BTN-Star küsst Bachelor-Kandidatin!

Steht ,,Berlin – Tag & Nacht“-Star Denise Duck (spielt Emmi) etwa auf Frauen?

Die Gerüchteküche brodelt! Der Anlass: Die Insta-Story einer ihrer Freundinnen. Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz postete am Wochenende nämlich ein paar heiße Schnappschüsse der beiden in ihrer Insta-Story. Darauf zu sehen: BTN-Denise und Denise Temlitz – wild am Knutschen!

Ob das nur albernes Party-Geknutsche war oder vielleicht sogar die große Liebe – Keines der Girls hat sich bisher dazu geäußert. Der Hashtag #inlove (auf dem Bild in der Insta-Story) könnte jedoch bedeuten, dass die beiden tatsächlich verknallt sind!

BTN: Ein weiteres Outing?

Denise Duck wäre jedenfalls nicht die erste ,,BTN“-Darstellerin, die zu ihrer Liebe zu Frauen steht. Dieses Jahr hatten sich bereits ihre Kolleginnen Sandra Lambeck (spielt mittlerweile bei ,,Köln 50667“ die Rolle der Michelle) und Nathalie Bleicher-Woth (spielt Kim bei ,,BTN“) öffentlich geoutet.