Denise Duck: BTN-Emmi zeigt sich nackt auf Instagram

Bei "Berlin – Tag und Nacht" spielt Denise Duck die Rolle "Emmi Schwanitz". BTN-Emmi ist eine typische Berliner Göre: nicht auf den Mund gefallen, frech und mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein ausgestattet.

Die BTN-Darstellerin ist im echten Leben auch sehr selbstbewusst. Bei Instagram zeigt sich Denise Duck oft sehr freizügig. Für ihre nackigen Fotos muss sie allerdings auch Kritik einstecken. Nicht jedem gefällt es, wie leichtbekleidet sich BTN-Emmi in der Öffentlichkeit zeigt.

Denise Duck zeigt sich nackt bei Instagram:

Darum zeigt sich Denise Duck so freizügig:

Bei Instagram machte Denise Duck ihrem Ärger Luft und schrieb zu diesem sexy Schnappschuss:

"Ich habe keinen Bock mich zu verstellen. Wenn ich Bock habe meinen Körper zu zeigen, mache ich das. Wenn ich Bock habe, ein Bild zu posten, wo mein Schlüpper rausschaut, mache ich das. Wenn ich Bock habe, ein Bild zu posten, auf welchem ich vollbekleidet bin, mache ich das auch. Wieso sollte man sich daran stören? Weil man mich "kennt"? Wenn Männer Bilder in ihrer Calvin Kleid Buchse Posten, interessiert das auch kein Schwanz. Ich liebe meinen Körper und arbeite hart dafür. Also; so what ? Gleiches Recht für alle."

Die BTN-Darstellerin setzt sich mit sexy Unterwäsche-Bildern immer wieder gegen Gleichberechtigung ein. Sie findet es einfach unfair, dass freizügige Frauen sofort beleidigt werden, während freizügige Männer Lob kassieren.

"Ich liebe meinen Körper und ich habe kein Problem damit, ihn zu zeigen. Sehr oft werde ich von Menschen dafür angefeindet. Frauen schreiben mir, ich sei kein Vorbild für unsere weiblichen Fans und ich würde ihnen damit ein falsches Frauenbild vermitteln. […] Fakt ist doch einfach, wenn Männer sich ausziehen, interessiert das kein Schwanz. Frauenkörper hingegen, werden immer sexualisiert“, schrieb Denise Duck schon vor Monaten in einem anderen Post bei Instagram.

