Demi Lovato: Sie bezahlt für Sex mit einer Frau

Mit dieser Aktion hat Demi Lovato ihre Fans ganz schön verärgert. Sie hat eine Prostituierte für Sex bezahlt.

Demi Lovato: Mit diesem Prank ging sie zu weit

Wie das Magazin "People" berichtet lud Demi Lovato ihre Twitter-Community zu einer Fragerunde ein. Es fing alles ganz hamlos mit banalen Fragen zu ihr und ihrer Person an bis einer der Teilnehmer wissen wollte, was der lustigste Streich sei, den sie je jemandem gespielt habe. Demi antwortete daraufhin, dass sie einmal in Las Vegas eine "Dame der Nacht" in das Hotelzimmer ihres Bodyguards Max geschickt habe. Die Frau sei ohne Vorwarnung in sein Zimmer gegangen, dann habe sie ihm in seine "Zone" gefasst. "Er ist richtig krass ausgerastet, hahahahaha", so endet der Tweet laut "People".

Demi Lovato: Sie hat einen mega Shirtstorm ausgelöst

Die Antwort der Sängerin ist mittlerweile gelöscht. Nicht ohne Grund: Die Nachricht von Demi löste viel Kritik bei Twitter aus. Die Nutzer bei Twitter konnten über den Prank nicht lachen. Im Gegenteil: Lovato erntete etliche kritische Kommentare. Eine Userin schrieb: "Männer können auch belästigt werden!!" Sie könne sich nicht im Traum vorstellen, dass man jemanden dafür engagiere, so etwas Schlimmes zu tun - und das auch noch als Streich bezeichne. Auf die Kritik reagierte die 25-Jährige zuerst noch ironisch. "Ich schwöre, ich könnte einen Scherz über die Gier nach Jelly Beans machen, und jemand würde sich verletzt fühlen."

Demi Lovato: Sie bereut den Prank

In späteren Tweets empfahl sie ihren Kritikern, den Song "Warrior" zu hören und auf die Songtexte zu achten. "Vielleicht habt ihr ja dann mehr Mitgefühl für einen dummen Fehler", schrieb sie. "Gerade ich weiß, was sexueller Missbrauch ist. Da müsst ihr mich nicht belehren." Doch offenbar wurde ihr der Druck irgendwann zu groß und sie zeigte sich einsichtig: "Es tut mir so leid, falls sich jemand beleidigt fühlt", schrieb Demi.