Demi Lovato: Ist DAS ihre neue Freundin?

Mega News für Fans von Demi Lovato(25): Die Sängerin soll angeblich wieder voll glücklich und VOLL IN LOVE sein.

Warum? Vergangenen Sonntag wurde sie von Fans im Disneyland Kalifornien gesehen - Händchenhaltend mit einem Girl!

Demi Lovato: Romantischer Abend in Disneyland

Bei der schönen Unbekannten soll es sich um Musikproduzentin Lauren Abedini handeln. Sie und Demi verbrachten den Tag mit Freunden in dem beliebten Freizeitpark Disneyland. Zum Abschluss des Tages gab es noch ein Erinnerungsfoto in Demis Insta-Story:

Dieses Bild postete Demi in ihrer Insta-Story. Ganz links: Ihre angebliche neue Freundin Lauren! instagram.com/ddlovato/

Die Gerüchteküche fing an zu brodeln, als Fotos auftauchten, auf denen Demi und Lauren händchenhaltend durch eine Menschenmenge laufen. Auf einem anderen Bild legt der ,,Sorry Not Sorry"-Star sogar ihre Hand auf Laurens Po!

Demi Lovato: DAS ist angeblich ihre neue Freundin

So schön die Musikproduzentin:

Patiently waiting for Miami sun to bring out my true Persian brownness 🌝 Ein Beitrag geteilt von Lauren KITTENS Abedini (@iamkittens) am 24. Mär 2017 um 12:50 Uhr

Go, Demi! ;)

Lauren Abedini (26) ist DJ und Produzentin und tritt unter ihrem Künstlernamen,,KITTENS" auf.

Die Brünette wurde in Los Angeles geboren worden und wuchs auch dort auf, bis sie mit sieben Jahren die Liebe zur Musik entdeckte. Als DJane ist sie mittlerweile auch ziemlich erfolgreich, 2013 nahm sie US-Rapper Kid Cudi sogar mit auf Tour.

Demi Lovato: Ist sie lesbisch?

Bisher datete Demi zwar offiziell nur Männer, jedoch tauchten bereits in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte darüber auf, dass sie bisexuell sein soll. Die Sängerin verriet in einem Interview außerdem, dass sich ihr Großvater in den 60er-Jahren als schwul outete, was sie scheinbar sehr prägte: "Ich wuchs in einem Zuhause auf, in dem es absolut nicht schlimm war, wenn man sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlte oder man das gleiche Geschlecht liebte."

Sie selbst möchte sich jedoch in keine Schublade stecken lassen, wie sie 2016 in einem Interview mit ,,People" betonte: ,,Sexualität braucht kein Label. Als Mensch geht es doch nur um die Verbindung zu jemandem.“

Bisher äußerten sich weder Lauren, noch Demi zu den Gerüchten.

Aber ob sie nun heterosexuell, bi- oder homosexuell ist, spielt eigentlich keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass die Sängerin glücklich ist! Ob nun mit einem Mädchen oder Jungen oder als Single - Wir wünschen dir alles Glück der Welt, liebe Demi!